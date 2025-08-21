Olekas tikisi, kad koalicinė sutartis bus pasirašyta iki Ruginienės kandidatūros tvirtinimo Seime

„Mes turime tą terminą – kitos savaitės antradienį – kada Seime bus balsavimas dėl ministrės pirmininkės kandidatūros. Aš tikiuosi, kad iki tol laiko mes tikrai turėsime jau pasirašytą koalicinę sutartį“, – ketvirtadienį LRT televizijai sakė J. Olekas.
Penktadienį koaliciją formuojantys socialdemokratai, „aušriečiai“ ir „valstiečiai“ tęs derybas dėl bendro darbo naujoje valdančiojoje daugumoje.
Kaip skelbta, ketvirtadienį dėl naujos koalicijos diskutuota Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiume, „Nemuno aušros“ valdyboje bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) taryboje. Pastaroji nutarė, kad kol kas pasiekti derybų rezultatai nėra pakankami, kad būtų galima pasirašinėti koalicinę sutartį – tačiau nutarta pokalbius su socialdemokratais ir „aušriečiais“ tęsti.
J. Olekas tokį LVŽS sprendimą vertina kaip signalą, kad susitarti – galima.
„Aš suprantu signalą, kad galima susitarti. Nepasakė, kad neįmanoma susitarti“, – sakė LSDP vicepirmininkas.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
ELTA primena, kad ketvirtadienį neeilinės Seimo sesijos posėdyje parlamentui buvo pristatyta I. Ruginienės kandidatūra į premjeres. Balsavimas dėl pretendentės užimti Vyriausybės postą numatomas antradienį.
