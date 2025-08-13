Olekas: yra šiek tiek tokios trintelės

„Po šiandien pasitarimo su „valstiečių“ atstovais ir Lenkų rinkimų akcijos atstovais, mes turėsime tokį bendrą vaizdą. Ir galvoju, kad kitos savaitės pradžioje jau turėtume turėti atnaujintą koalicinę sutartį ir galutinį koalicijos variantą“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė J. Olekas.
„Mes, socialdemokratai, galvojame, kad tęsiame darbą, tariamės su koalicijos partneriais. Pataisysime (koalicijos sutartį – ELTA), be abejo, tai bus nauja Vyriausybė, nauja ministrė pirmininkė ir tada bus atnaujinta koalicijos sutartis“, – dėstė jis, pažymėdamas, kad dėl valdančiosios daugumos partnerių sprendimą ketina priimti šį savaitgalį posėdžiausianti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba.
Vis tik, J. Olekas svarsto, ar koalicinėje sutartyje, kurią pernai lapkritį pasirašė LSDP, „Nemuno aušros“ ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderiai, bus esminių pokyčių – net ir keičiantis daugumos partnerėms.
„Ar mes pataisysime, sakykime, tą straipsnį, kad keičiasi pavardė ministro pirmininko ir toliau darbuojamės, ar galbūt bus kai kurių pakeitimų, nes iš principo kai kurie dalykai, kurie paminėti toje koalicinėje sutartyje – jau įgyvendinti“, – svarstė jis, įvardydamas antrosios pensijų pakopos ir mokesčių reformos pokyčius, kurie jau įgyvendinami.
„Yra šiek tiek tokios trintelės“
LSDP derybinė grupė, kuriai priklauso ir J. Olekas, jau buvo susitikusi su dabartinės koalicijos partneriais – Remigijaus Žemaitaičio vedamais „aušriečiais“ ir Sauliaus Skvernelio „Vardan Lietuvos“. Seimo vicepirmininkas pažymėjo, kad socdemai gali dirbti ir su „Nemuno aušra“, ir su demokratais, tačiau tarp šių partijų esama trinčių.
„Taip, yra šiek tiek tokios trintelės ar pretenzijų tarp mūsų koalicijos partnerių. Mes bandome užimti tokio tarpininko poziciją ir, kadangi esame didžiausia frakcija, bandome rasti susikalbėjimo būdą“, – aiškino jis.
J. Olekas neatmetė, kad po koalicinių derybų gali būti formuojama dauguma ir iš keturių politinių jėgų – kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).
„Gali būti ir keturi (partneriai – ELTA) – čia nieko tokio“, – sakė jis.
„Atidžiai perskaičiau ir vienų, ir kitų rinkimines programas. Ir ten kokia 70–80 proc. sutampa tas, kas yra įrašyta Vyriausybės programoje. Kai eini į koaliciją, turėdamas 10–20 balsų, negali norėti, kad visa tavo programa būtų įgyvendinta“, – dėstė politikas, paklaustas, ar formuojant naują koaliciją su „aušriečiais“, demokratais ir „valstiečiais“ nebus sudėtingiau suderinti partijų pozicijas.
Mano, kad prezidentas parems I. Ruginienės kandidatūrą
Trečiadienį LSDP derybininkams susitinkant su „valstiečiais“, antrojo susitikimo su šalies vadovu Gitanu Nausėda į Prezidentūrą vyks ir kandidatė į premjeres Inga Ruginienė.
Nematome jokių ženklų, kad galėtų būti kitaip.
J. Olekas neabejoja, kad prezidentas palaimins socdemės kandidatūrą.
„Nematome jokių ženklų, kad galėtų būti kitaip. Matyt, kad ar šią savaitę, ar pirmadienį mes turėsime dekretą ir nutarimą – ir tada spręsime, kuriuo metu turime kviesti neeilinę sesiją, kad prasidėtų patvirtinimo Seime procedūra“, – aiškino LSDP atstovas.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Svarstant naujosios premjerės kandidatūrą, socialdemokratai tęsia derybas ir dėl naujos valdančiosios koalicijos sudėties. LSDP teks apsispręsti, ar tęsti darbą su ankstesniais daugumos partneriais „Nemuno aušra“ ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, ar keisti kai kuriuos koalicijos narius.
Pastarosiomis dienomis vyksta socialdemokratų, „aušriečių“ bei „Vardan Lietuvos“ derybinių grupių susitikimai. Trečiadienį LSDP susitiks su Aurelijaus Verygos vedamais „valstiečiais“.
Savo sprendimą dėl naujosios koalicijos sudėties socialdemokratai žada pateikti per šią savaitę.
