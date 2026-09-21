 Nuteistam Ričardui Malinauskui – naujos pareigos savivaldybėje

Nuteistam Ričardui Malinauskui – naujos pareigos savivaldybėje

Pavestos įvairios užduotys – „nuo NATO iki atominio ginklo, kitokios smulkmenos“
2026-09-21 12:25
Dominykas Biržietis (BNS)

Korupcijos byloje nuteistas ir mero įgaliojimų netekęs Ričardas Malinauskas nuo praėjusio penktadienio dirba savivaldybės administracijos direktorės vyriausiuoju patarėju.

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Ričardas Malinauskas
Ričardas Malinauskas / T. Biliūno / BNS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Tai BNS pirmadienį patvirtino administracijos Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja Vaiva Gražulytė.

„Nuo praeito penktadienio, taip, jis yra patvirtintas šioms pareigoms“, – sakė ji.

Pats R. Malinauskas BNS nurodė buvęs paskirtas administracijos direktorės. Savivaldybės administracijai šiuo metu vadovauja Vilma Jurgelevičienė.

Buvęs meras sakė, kad jam pavestos įvairios užduotys – „nuo NATO, saugumo, iki atominio ginklo, įskaitant visokias kitokias smulkmenas“.

Nuo NATO, saugumo, iki atominio ginklo, įskaitant visokias kitokias smulkmenas.

BNS rašė, kad Druskininkų savivaldybės mere pirmadienį laikinai paskirta daugumos frakcijos „Už Druskininkus“ atstovė Violeta Grigorienė, jos pavaduotoju – tos pačios politinės jėgos atstovas Modestas Vitkauskas.

Ilgamečio savivaldybės mero R. Malinausko įgaliojimai buvo panaikinti po to, kai Apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį.

Teismas politiką pripažino kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu ir neteisėto praturtėjimo bei skyrė jam 60 tūkst. eurų baudą. Jis jau sumokėjo teismo skirtą baudą, todėl galės dalyvauti kitąmet vyksiančiuose mero rinkimuose.

Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas. V. Grigorienė pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų.

R. Malinauskas savivaldybei vadovavo nuo 2000 metų.

Šiame straipsnyje:
Ričardas Malinauskas
Druskininkai
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės vyriausiasis patarėjas

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tarakonai
savų " nelaimėje" nepalieka.
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