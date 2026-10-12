 Nusipelnę švietimui, mokslui ir sportui bus apdovanoti garbės ženklais

Nusipelnę švietimui, mokslui ir sportui bus apdovanoti garbės ženklais

2026-10-12 06:44
ELTOS inf.

Pirmadienį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (ŠMSM) 20-čiai švietimui, mokslui ir sportui nusipelniusių žmonių bus įteikti garbės ženklai.

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<span>Nusipelnę švietimui, mokslui ir sportui bus apdovanoti garbės ženklais</span>
Nusipelnę švietimui, mokslui ir sportui bus apdovanoti garbės ženklais / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

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Garbės ženklas – aukščiausias ministerijos apdovanojimas, skiriamas už reikšmingus nuopelnus Lietuvos švietimui, mokslui ir sportui.

Jis įsteigtas 2007 m. Pirmasis ministerijos garbės ženklas buvo įteiktas daktarei Meilei Lukšienei.

Apdovanojimas teikiamas ypatinga proga – pažymint Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Edukacinės komisijos įkūrimo dieną.

Edukacinė komisija, įsteigta 1773 metais spalio 14 d., buvo pirmoji įstaiga Europoje ir viena pirmųjų pasaulyje, atlikusi švietimo ministerijos funkcijas. Iškėlusi naują idėją – visuotinai privalomą visų luomų vaikų mokymą, komisija reformavo švietimą, įvedė gamtos ir tiksliųjų mokslų ir kitų tuo metu naujų dalykų dėstymą, bendrojo ugdymo elementus sujungė su praktiniu ugdymu ir kt.

Šiame straipsnyje:
ŠMSM
švietimas
sportas
mokslas
apdovanojimai

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