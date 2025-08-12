„Nemuno aušros“ deleguoti ministrai atskleidė, ar įstojo į partiją

„Klausimo dėl Rimanto Mockaus narystės politinėje organizacijoje nekomentuojame“, – BNS nurodė Teisingumo ministerija.
Tuo metu P. Poderskis ir I. Hofmanas teigė neprisijungę prie Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamos politinės jėgos.
„Su R. Žemaitaičiu nebuvo kalbėta apie mano įstojimą į „Nemuno aušros“ partiją. Atėjau daryti darbų ir juos darau pagal Vyriausybės programą“, – BNS antradienį sakė P. Poderskis.
„Bent jau šiuo metu manęs dalyvavimas politinių partijų veikloje, politiniame judėjime nedomina“, – BNS teigė I. Hofmanas.
Taip jie kalbėjo „aušriečių“ lyderiui pareiškus, kad politinė jėga nori į būsimąją Vyriausybę skirti partinius ministrus.
R. Žemaitaitis taip pat užsiminė, kad tai nereiškia, jog į būsimąjį kabinetą „aušriečiai“ deleguos naujas pavardes, nes dalis jau dirbančių ministrų gali būti įstoję į partiją.
Argumentuodamas asmens duomenų apsauga politikas atsisakė įvardyti, kurie tai ministrai.
„Nemuno aušrai“ pagal koalicijos sutartį priklauso į Aplinkos, Žemės ūkio ir Teisingumo ministerijų vadovų postai, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda dar pernai rudenį dėl „aušriečių“ reputacinių problemų tvirtino neskirsiantis partijos narių ministrais.
BNS rašė, kad Vyriausybė Lietuvoje keičiama praėjusią savaitę atsistatydinus Gintautui Paluckui, socialdemokratai į jo vietą nominavo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
