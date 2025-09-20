„Nemuno aušra“ – vėl dėmesio centre: partijos narės komentaras šokiruoja

Pyktį Irina Černikienė išliejo po vienu žiniasklaidos straipsniu, kuriame rašoma apie tai, kad buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys su sūnumi ir „Teltonikos“ savininku Arvydu Paukščiu imasi bendro verslo.
„Kaip aš nekenčiu tos prakeiktos Lietuvos, greičiau bet kas ją okupuotų!“ – rašė I. Černikienė.
„Nemuno aušros“ Klaipėdos skyrius po šios žinios pateikė oficialią poziciją. Anot partijos, tai buvo emocinės būsenos išraiška.
„Viešojoje erdvėje pasirodė mūsų skyriaus narės I. Černikienės komentaras, sukėlęs pagrįstą pasipiktinimą.
Kalbėta su ja asmeniškai – I. Černikienė patikino, kad visa širdimi myli Lietuvą. Tai buvo emocinės būsenos išraiška, išprovokuota dabartinių politinių veiksmų ir sprendimų, liečiančių mūsų partiją „Nemuno Aušra“, – teigė partijos Klaipėdos skyriaus pirmininkė Lina Šukytė-Korsakė.
L. Šukytė-Korsakė pabrėžė, kad tai – nepateisinama, o pirmadienį bus sušauktas Klaipėdos skyriaus valdybos posėdis.
„Nesvarbu, ar tai emocijos, ar nuovargis, ar pasipiktinimas – tokie žodžiai negali būti vartojami. Pirmadienį sušauktas Klaipėdos skyriaus valdybos posėdis. Jame bus svarstomas ne tik pats incidentas, bet ir Irinos Č. tolesnė narystė partijoje. Lietuva yra mūsų visų namai. Mylėti savo šalį ir ją ginti – mūsų pareiga“, – dėstė partija.
Naujausi komentarai