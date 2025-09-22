 „Nemuno aušra“ iš socialdemokratų perims Kultūros ministerijos portfelį

2025-09-22
Martyna Pikelytė (ELTA)

Koalicijos partneriams savaitgalį diskutavus apie galimą ministerijų persiskirstymą, „Nemuno aušra“ sutiko iš socialdemokratų perimti kultūros ministro postą. Tai Eltai patvirtino „aušriečių“ frakcijos Seime seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius. 

„Taip, galiu patvirtinti“, – Eltai teigė R. Puchovičius.

Pirmasis apie įvykusius mainus pranešė naujienų portalas „Delfi“.

Kaip skelbta anksčiau, Ingos Ruginienės formuojamame Ministrų kabinete vis dar trūksta aplinkos ir energetikos ministrų. Abi šios ministerijos koalicinių derybų metu buvo atitekusios „Nemuno aušrai“. Tiesa, partijai nepavyko rasti kandidatų, kuriuos patvirtintų prezidentas Gitanas Nausėda.

Didžiausiu Ministrų kabineto formavimo iššūkiu, pasak Remigijaus Žemaitaičio, tapo užsitęsusios kandidato į energetikos ministrus paieškos. Siekiant išspręsti šį klausimą, praėjusios savaitės pabaigoje tarp socialdemokratų ir „aušriečių“ buvo atnaujintos derybos dėl ministerijų portfelių, siekiant, jog Energetikos ministerijos vadovo postas atitektų socialdemokratams.

Tiesa, už šį postą socialdemokratai „Nemuno aušrai“ perleido Kultūros ministeriją, į kurios vadoves jau buvo delegavę Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkę Vaidą Aleknvaičienę.

