„Nemuno aušra“ pašalino iš ŽŪM „valstiečių“ viceministrą ir ministro patarėją

Kaip portalui nurodė „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga, tokia situacija susiklostė, „valstiečiams“ nepaklusus reikalavimui priimti „aušriečių“ viceministrą į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją.
„Turėjome tokią situaciją, kai mūsų žmonės buvo pradėti spausti, kad reikia čia dar papildomai priiminėti „Nemuno aušros“ žmonių į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją bei panašiai. Tai mes nesutikome ir tie žmonės buvo tiesiog išmesti liaudiškai tariant“, – LRT.lt sakė A. Veryga.
„Jie kažkodėl nusprendė, kad mūsų tas žmogus Žemės ūkio ministerijoje yra tarsi virš mūsų koalicinio susitarimo: arba mes priimam iš jų, steigiam papildomą viceministro poziciją Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, priimam jų žmogų, arba turime atsiimti savo žmones iš Žemės ūkio ministerijos“, – pridūrė „valstiečių“ lyderis.
Pasak jo, koalicijos taryba apie konfliktą buvo informuota prieš Kalėdas.
„Dabar tai koalicinis konfliktas, mes tai traktuojame kaip koalicinės sutarties nesilaikymą, bet tikiuosi, kad pagrindinis koalicijos partneris išspręs“, – pažymėjo A. Veryga.
