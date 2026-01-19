 „Nemuno aušra“ pašalino iš ŽŪM „valstiečių“ viceministrą ir ministro patarėją

„Nemuno aušra“ pašalino iš ŽŪM „valstiečių“ viceministrą ir ministro patarėją

2026-01-19 14:45
ELTOS inf.

Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) kuruojanti „Nemuno aušra“ atleido iš pareigų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos deleguotą žemės ūkio viceministrą Artūrą Pekauską ir ministro patarėją Mindaugą Petkevičių, rašo portalas lrt.lt.

Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga / R. Riabovo / BNS nuotr.

Kaip portalui nurodė „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga, tokia situacija susiklostė, „valstiečiams“ nepaklusus reikalavimui priimti „aušriečių“ viceministrą į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją.

„Turėjome tokią situaciją, kai mūsų žmonės buvo pradėti spausti, kad reikia čia dar papildomai priiminėti „Nemuno aušros“ žmonių į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją bei panašiai. Tai mes nesutikome ir tie žmonės buvo tiesiog išmesti liaudiškai tariant“, – LRT.lt sakė A. Veryga.

„Jie kažkodėl nusprendė, kad mūsų tas žmogus Žemės ūkio ministerijoje yra tarsi virš mūsų koalicinio susitarimo: arba mes priimam iš jų, steigiam papildomą viceministro poziciją Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, priimam jų žmogų, arba turime atsiimti savo žmones iš Žemės ūkio ministerijos“, – pridūrė „valstiečių“ lyderis.

Pasak jo, koalicijos taryba apie konfliktą buvo informuota prieš Kalėdas.

„Dabar tai koalicinis konfliktas, mes tai traktuojame kaip koalicinės sutarties nesilaikymą, bet tikiuosi, kad pagrindinis koalicijos partneris išspręs“, – pažymėjo A. Veryga.

Šiame straipsnyje:
Nemuno aušra
Žemės ūkio ministerija
valstiečiai

