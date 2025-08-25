„Nemuno aušra“ į pirmuosius Seimo vicepirmininkus siūlys Šukį arba Žebelienę

„Rugsėjo 10 d. rinksis frakcija ir frakcija nuspręs, ką iš šitų dviejų kandidatų siūlyti į pirmuosius pavaduotojus“, – pirmadienį, po koalicinės sutarties pasirašymo, žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.
Jis pažymėjo, kad abu partijos deleguoti Seimo vicepirmininkai tęs darbus.
Tuo metu pats R. Žemaitaitis pakartojo nesieksiąs šių pareigų ir planuojantis likti „aušriečių“ frakcijos seniūnu.
„Tikrai su mielu noru liksiu frakcijos seniūnu – ir ramiau jums bus, ir kitiems“, – pridūrė politikas.
ELTA primena, kad pirmadienį socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija pasirašė koalicinę sutartį. Pagal ją numatoma, kad „Nemuno aušra“ deleguos savo atstovą į pirmojo Seimo vicepirmininko postą.
Seimo pirmininko pareigos bus deleguotos socialdemokratui Juozui Olekui.
