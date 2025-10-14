„Aušriečiai“ teigia pateikę premjerei kandidatą į kultūros ministrus

„Taip, jis yra pateiktas“, – antradienį po „Nemuno aušros“ frakcijos posėdžio Seime žurnalistams sakė ji.
Anot D. Žebelienės, „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis tai padarė pirmadienį per susitikimą su I. Ruginiene.
„Dabar bus I. Ruginienės sprendimas, ir laikas parodys, kas čia taps tuo ministru. (...) Tiesiog esame laukime sprendimų, kokius priims Vyriausybės vadovė“, – teigė ji.
Kaip skalbė BNS, I. Ruginienė pirmadienį neigė, kad „Nemuno aušra“ jai pateikė kandidatą į kultūros ministrus, ir tvirtino pati pasirinksianti ir paskirsianti Kultūros ministerijos vadovą.
Pats R. Žemaitaitis apie kandidato pateikimą nutylėjo. Jis sakė informavęs frakcijos narius apie pirmadienio susitikimą su premjere.
„Buvo sutarta, kad bus ieškomas bendras kandidatas, kuris galėtų eiti kultūros ministro pareigas. Matyt, per ateinančią vieną ar dvi savaites, žiūrėsime, ar vienas kitas kandidatas praeina tą filtrą, ar tinka bendruomenei, ar bent daliai. Tiksliau, bendruomenei, nes matyt daliai tikrai netiks, kad būtų galima jį pateikti“, – kalbėjo „Nemuno aušros“ pirmininkas.
Jis sakė nemanąs, kad socialdemokratės Seimo narės Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą, kurią I. Ruginienė buvo įvardijusi kaip tinkamiausią, būtų galima laikyti bendra koalicijos parinkta kultūros ministre.
„Šiandien aš nematau, kad tai būtų bendras kandidatas, nes socialdemokratai ją įvardijo kaip savo sprendimą, tai tikrai kol kas nematau jos kaip bendro kandidato“, – tvirtino R. Žemaitaitis.
Pasak D. Žebelienės, aušriečiai antradienį nevertino socialdemokratų sprendimo perimti Kultūros ministeriją ir nekalbėjo, ko mainais būtų galima prašyti.
„Šiaip, kad kažkoks viduj būtų konfliktas dėl to, jog paėmė, atėmė ar kaip ten įvardinsite, šitą ministeriją, ar sugrįžo prie pirminio varianto koalicijos, tai iš tikrųjų šitos diskusijos mes šiandien neturėjome ir neskyrėme tam laiko“, – sakė ji.
R. Žemaitaičio teigimu, partijai šiuo metu svarbiau, kokie darbai, įrašyti į Seimo rudens sesijos programą, yra neįgyvendinti.
BNS rašė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba šeštadienį nusprendė iš „Nemuno aušros“ perimti atsakomybę už Kultūros ministeriją.
Tokį sprendimą socdemai priėmė po kultūros bendruomenės protestų prieš Kultūros ministerijos atidavimą „Nemuno aušrai“ ir šios pirmininko R. Žemaitaičio pasisakymų apie vieną iš protestų lyderių, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną.
„Aušriečių“ lyderis pareiškė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
Ši žinutė sulaukė prezidento, Seimo pirmininko, premjerės, socialdemokratų ir parlamento opozicijos pasmerkimo dėl antisemitizmo, neapykantos kurstymo. Gitanas Nausėda teigė netvirtinsiąs jokio „Nemuno aušros“ siūlomo kandidato į kultūros ministrus.
Policija šeštadienį dėl R. Žemaitaičio pasisakymo pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
Pagal koalicijos susitarimą „Nemuno aušrai“ priklauso trys ministerijos. LSDP perėmus atsakomybę už Kultūros ministeriją, „aušriečiams“ lieka dviejų ministrų portfeliai – aplinkos ir žemės ūkio.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją rugpjūtį suformavo LSDP, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.
