 Nausėda sureagavo į Trumpo pareiškimus: Ukraina turi teisę turėti tokius vadovus, kokius išsirinko

Nausėda sureagavo į Trumpo pareiškimus: Ukraina turi teisę turėti tokius vadovus, kokius išsirinko

2026-10-12 22:21
Gabrielė Žimantaitė (ELTA)

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Ukrainai reikia naujo prezidento, šalies vadovas Gitanas Nausėda teigia, kad ukrainiečiai turi teisę turėti tokius vadovus, kuriuos išsirinko.

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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / A. Barkausko/ELTOS nuotr.

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„Ukraina turi teisę turėti tokius vadovus, kokius ji išsirinko. Ukraina dar 2019 metais išsirinko savo prezidentu Volodymyrą Zelenskį, kuris, pasirodo, besąs vertas visos šitos pagarbos ir viso susižavėjimo“, – LRT televizijos laidoje „Dienos tema“ sakė G. Nausėda.

Prezidentas nevertino, ar tokį JAV prezidento pareiškimą galima laikyti kišimusi į Ukrainos vidaus politiką.

„Tiesiog tai gal buvo pasakyta spontaniškai. Aš šitoje vietoje reikalo nedramatizuočiau, bet tikrai būtų puiku, jeigu mūsų didysis sąjungininkas, na, tiesiog prisidėtų prie to, kad suteiktų tokią galimybę Ukrainai organizuoti rinkimus“, – nurodė šalies vadovas.

 
Šiame straipsnyje:
Ukraina
Donaldas Trumpas
Gitanas Nausėda
Volodymyras Zelenskis

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