Nausėda: stipri savivalda yra stiprios ir atsparios demokratinės valstybės pagrindas

„Jūsų darbas yra arčiausiai žmogaus. Būtent savivaldoje kasdien sprendžiami klausimai, nuo kurių priklauso žmonių gyvenimo kokybė, bendruomenių stiprybė ir pasitikėjimas valstybe. Jūsų atsakomybė, rūpestis savo kraštu ir gebėjimas būti šalia žmonių yra nepakeičiamas kuriant stiprią ir pilietišką Lietuvą“, – pranešime spaudai cituojamas valstybės vadovas.
G. Nausėda pabrėžia, kad šiandien, kai Lietuvai ypač reikia susitelkimo ir atsakomybės, vietos savivaldos vaidmuo tampa dar svarbesnis.
„Stipri savivalda yra stiprios ir atsparios demokratinės valstybės pagrindas. Čia ugdomas pilietiškumas, atsakomybė ir bendrystė“, – sakoma prezidento sveikinime.
Šalies vadovas dėkoja savivaldos atstovams už darbą Lietuvos žmonėms ir linki stiprybės, kūrybiškumo bei prasmingų darbų.
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