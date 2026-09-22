Nausėda: Rusija jau iš esmės pralaimėjo karą

„Rusija jau praktiškai pralaimėjo karą. Tačiau jos vadovybė neleidžia sau pripažinti pralaimėjimo, bijodama tarptautinės teisinės atsakomybės ir galimo savo pačių žmonių keršto“, – antradienį kalbėdamas Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asambėjoje sakė G. Nausėda.
„Artėjant neišvengiamai pabaigai, ant kortos statoma vis daugiau, o Kremliaus režimas vis labiau stumia save į aklavietę“, – pridūrė jis.
Prezidento teigimu, per pastaruosius 55 mėnesius Rusija patyrė 1,5 mln. karių nuostolių. Per paskutinius metus ji užėmė 0,3 proc. Ukrainos teritorijos, o tai jai kainavo daugiau kaip 400 tūkst. žuvusių ir sužeistų karių.
„Kiek dar Ukrainos civilių gyvybių bus paaukota ant Rusijos karo aukuro? Kiek žmonių bus kankinami, seksualiai išnaudojami, įmesti į tamsias kalėjimų kameras ir daugiau niekada nepamatys saulės šviesos? Kiek vaikų bus neteisėtai atskirti nuo savo tėvų ir išsiųsti į Rusiją, kur jų laukia indoktrinacija?“ – kalbėjo G. Nausėda.
„Atsakymų nežinome, tačiau visi turime jausti gilų skausmą dėl šio žiauraus ir beprasmiško karo. Ir visi turėtume sutelkti jėgas, kad priartintume Ukrainos pergalę“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, 2014 metais Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį, o 2022 metų vasario 24 dieną pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.