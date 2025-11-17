Nausėda ragina EBPO Ukrainos reformų rėmimą ir toliau laikyti tarp svarbiausių prioritetų

Susitikimo metu prezidentas Gitanas Nausėda pakvietė generalinį sekretorių išlaikyti prioritetinį dėmesį ir pagalbą Ukrainai, akcentuodamas, kad Ukraina ir karo sąlygomis vykdo reformas.
„Gindamasi nuo barbariškos agresijos, Ukraina gina ir saugo visą civilizuotą pasaulį, gina tuos principus, kuriais grindžiama EBPO. Todėl būtų tinkamas metas pakviesti Ukrainą pradėti derybas dėl narystės EBPO jau kitąmet“, – Prezidentūros išplatintame pranešime cituojamas šalies vadovas.
Ministras Kęstutis Budrys generaliniam sekretoriui taip pat pabrėžė, jog nuosekli tęstinė parama Ukrainos reformų procesui turėtų išlikti vienu iš EBPO prioritetų.
„Privalome padėti Ukrainai. EBPO Šalies programa Ukrainai padeda užtikrinti aukštus įgyvendinamų reformų standartus ir prisideda prie spartesnės Ukrainos ES integracijos bei narystės. Ukraina šiandien yra ne tik paramos gavėja, bet ir vertingų patirčių šaltinis, ypač kovos su dezinformacija ir atsparumo stiprinimo srityse“, – teigė K. Budrys.
Susitikime aptartos ir Lietuvai prioritetinės sritys: demografiniai iššūkiai, darbo jėgos trūkumo mažinimas, migrantų integracija, ekonominis ir informacinis atsparumas, teigia Prezidentūra.
„Nors geopolitinė aplinka išlieka neapibrėžta, Lietuvos ekonomika yra atspari ir prisitaikanti prie naujų iššūkių. Toks neatidėliotinas, ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai svarbus iššūkis yra ir neaugantys gimstamumo rodikliai“, – susitikimo metu kalbėjo G. Nausėda.
K. Budrys taip pat akcentavo būtinybę stiprinti EBPO globalų vaidmenį įtvirtinant standartus ir skleidžiant bendrąsias vertybes, ypač Rytų partnerystės, Vidurinės Azijos ir Indijos–Ramiojo vandenynų regionuose. Pasak Užsienio reikalų ministerijos, Lietuva dalinasi narystės patirtimi su į EBPO stojančiomis šalimis ir, esant poreikiui, yra pasirengusi tai daryti ateityje.
1961-aisiais įkurtai EBPO dabar priklauso 38 valstybės.