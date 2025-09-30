Nausėda: norint pažaboti „Nemuno aušros“ apetitą, reikia nubrėžti linijas

„Mes galime tai pasiekti tik per sklandžią valdančiosios koalicijos veiklą. Suprantu, kad tai bus nežmoniškai sudėtingas uždavinys. Čia jau kalbu ne tik apie save asmeniškai, dėl manęs asmeniškai nėra jokios problemos, bet tai bus ir premjerei, ir valdančiajai partijai sunki užduotis“, – paklaustas, ką daryti, kad Lietuvoje neatsirastų antra „Nemuno aušra“, LRT televizijai teigė G. Nausėda.
„Tačiau jeigu norima, kad kažkuriame etape „Nemuno aušros“ apetitai būtų pažaboti, tikrai reikia nubrėžti tas linijas toliau kurių einant koalicija su šia partija taptų neįmanoma. Iki šiol to padaryti nepavyko, štai dėl ko kai kam Lietuvoje užaugo nemaži sparnai“, – akcentavo jis.
Be to, prezidento vertinimu, iki kitų Seimo rinkimų Lietuvoje gali atsirasti antra, į „Nemuno aušrą“ panaši, partija.
„Ši partija naudojasi tuo, kad tokiame kontekste yra tam tikras politinis susipriešinimas. Tiesą sakant, „Nemuno aušra“ pati gimsta iš politinio susipriešinimo. Kaip atsiranda tokios partijos kaip „Nemuno aušra“? Dėl to, kad dalis visuomenės yra nepatenkinta ne tik tų partijų, kurios yra valdžioje, bet ir kitų tradicinių partijų veikla. Tai gali mums patikti, tai gali mums nepatikti, tačiau tokia yra objektyvi realybė“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Gali taip atsitikti, kad po ketverių metų bus dvi „Nemuno aušros“ arba bus panaši (partija – ELTA) į „Nemuno aušrą“, kaip tada mes lipdysime valdančiąją koaliciją?“ – kėlė klausimą šalies vadovas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę patvirtinus 20-osios Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjerė Inga Ruginienė bei naujojo Ministrų kabineto nariai.
I. Ruginienės vadovaujamą Vyriausybę suformavo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
