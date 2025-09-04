Nausėda neatmeta tikimybės tvirtinti nepilnos sudėties Ministrų kabinetą

Jis taip pat reiškė nuostabą dėl „aušriečių“ negebėjimo rasti kandidato į aplinkos ministrus, kuris būtų bent kažkiek susijęs su šiuo sektoriumi.
„Tikrai būtų labai sunku surasti žmogų, kuris savo kompetencijomis pranoktų poną Vaičiūną“, – žurnalistams Vilniuje sakė šalies vadovas.
Visgi jis pabrėžė, kad dėl kandidato teikimo turi apsispręsti nauja valdančioji koalicija ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė, tačiau pakartojo, jog ministru neskirtų „Nemuno aušros“ nario.
G. Nausėda taip pat stebėjosi, kad „aušriečiai“ neranda srities žinių turinčio kandidato į aplinkos ministrus.
„Nejau Lietuvoje nėra daugiau žmonių, kurie atitiktų (...) kriterijus ir kurie turėtų tam tikrą įdirbį šioje srityje (...)?“ – sakė prezidentas.
Tarp kandidatūrų į aplinkos ministrus svarstant komunikacijos ekspertę Renatą Saulytę, G. Nausėda teigė, jog teikti šią kandidatūrą pirmiausia yra paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės sprendimas.
Jis taip pat sakė neatmetantis tikimybės, jog neradus tinkamų kandidatų vadovauti kai kurioms ministerijoms iš pradžių gali patvirtinti nepilnos sudėties Vyriausybę.
