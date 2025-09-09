 Gitanas Nausėda: variantai yra du

Gitanas Nausėda: variantai yra du

2025-09-09 11:20
Saulius Jakučionis (BNS)

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį pareiškė neturintis galimybių tvirtinti pilnos sudėties Vyriausybės, nes pasibaigus terminui paskirti naująjį kabinetą vis dar neturi kandidatūrų į aplinkos ir energetikos ministrus.

Šalies vadovas teigė, kad teisėsaugos institucijos nespėtų patikrinti kandidatų, jeigu tai būtų nauji žmonės – atsistatydinusioje Gintauto Palucko Vyriausybėje nedirbę ministrai.

Dabar energetikos ministru dirba Žygimantas Vaičiūnas, aplinkos – Povilas Poderskis, tačiau šalies vadovas jau anksčiau sakė nematantis pastarojo ministro naujajame kabinete.

„Šiandien situacija yra tokia, kad dėl ne nuo manęs priklausančių priežasčių kandidatų į šias ministerijas pateikimas užtruko. Todėl jei šiandien būtų pateikti bet kokie kandidatai, nauji kandidatai, kurie nebuvo ministrais, aš jų į (skyrimo – BNS) dekretą tikrai neįtraukčiau, net jeigu jie man labai patinka“, – žurnalistams po susitikimo su Seimo valdyba sakė G. Nausėda.

„Tarnybų išvadų apie šiuos kandidatus aš neturėsiu, tai – fiziškai neįmanoma“, – kalbėjo šalies vadovas.

„Reiškia variantai yra tik du – nepilnos sudėties Vyriausybė be šitų dviejų ministrų arba anksčiau buvę ministrai, kurių tikrinti nereikėtų, tai yra ponas Poderskis ir ponas Vaičiūnas“, – kalbėjo šalies vadovas.

Visgi paklaustas, ar ir toliau nebemato P. Poderskio būsimajame ministrų kabinete, G. Nausėda atsakė: „Aš gi jau dėl pono Poderskio esu atsakęs.“

