Nausėda: Lietuva iš naujosios ES programos siekia gauti 8 mlrd. eurų vertės paskolų gynybai

Šių paskolų prašyti leidžia ES centrinio biudžeto lėšomis remiama 150 mlrd. eurų vertės Europos saugumo veiksmų programa (SAFE).
„Grėsmės, su kuriomis susiduriame, yra realios: priešiški koviniai dronai, hibridinės atakos ir nuolatinis neteisėtos migracijos spaudimas mūsų sienoms. SAFE priemonė suteikia mums galimybių reaguoti, – žurnalistams Medininkuose sakė prezidentas Gitanas Nausėda. – Lietuvos numatyti poreikiai siekia 8 milijardus eurų – tai investicijos, kurios sustiprins mūsų nacionalinę gynybą, sutvirtins Baltijos gynybos liniją ir rems Ukrainą.“
Pasak šalies vadovo, 7 mlrd. eurų būtų skirti kariuomenės divizijai, o 1 mlrd. eurų – sienų su Rusija ir Baltarusija apsaugai stiprinti, vystant Baltijos gynybos liniją.
Liepą Europos Komisija skelbė, kad 18 ES valstybių narių, įskaitant Lietuvą, prašo paskolų, kurių vertė siekia mažiausiai 127 mlrd. eurų.
Finansų ministerija BNS anksčiau teigė, kad Lietuva savo paraiškoje nurodė preliminarias – minimalią 5 mlrd. eurų ir maksimalią 8,76 mlrd. eurų paskolos sumas.
ES centrinio biudžeto lėšomis remiamas programos SAFE planas buvo baigtas rengti gegužę, ši programa yra svarbi Bendrijos pastangų skatinti ginklų pirkimus dalis, blokui siekiant skubiai stiprinti Europos gynybą, susidūrus su Rusijos keliama grėsme.
Ji turi griežtus reikalavimus, užtikrinančius, kad didžioji dalis pinigų būtų išleista ES pagamintiems ginklams, siekiant sustiprinti žemyno gynybos pramonę.
Be SAFE paskolų programos, ES taip pat sušvelnino savo biudžeto taisykles, kad šalys galėtų laisviau leisti lėšas gynybai.
(be temos)