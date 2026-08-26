Nausėda: Lietuva apie CŽA vadovo vizitą į Rusiją buvo informuota

„Mes žinojome (apie susitikimą – BNS). Susitikimo turinio aptarinėti nenorėčiau, kadangi tai yra, pirmiausia, susitikimo šalių objektas“, – antradienį kalbėjo šalies vadovas.
„Mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant – tai yra praktiškai jau turbūt kitą savaitę. Aš tiktai galiu manyti, kad vis dėlto šitas susitikimas yra skirtas tam, kad geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų, ir tai mane nuteikia pozityviai“, – sakė jis.
(be temos)
(be temos)