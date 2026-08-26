 Nausėda: Lietuva apie CŽA vadovo vizitą į Rusiją buvo informuota

Nausėda: Lietuva apie CŽA vadovo vizitą į Rusiją buvo informuota

2026-08-26 14:28
BNS inf.

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako buvęs informuotas apie JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Adamovič / BNS nuotr.

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„Mes žinojome (apie susitikimą – BNS). Susitikimo turinio aptarinėti nenorėčiau, kadangi tai yra, pirmiausia, susitikimo šalių objektas“, – antradienį kalbėjo šalies vadovas.

„Mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant – tai yra praktiškai jau turbūt kitą savaitę. Aš tiktai galiu manyti, kad vis dėlto šitas susitikimas yra skirtas tam, kad geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų, ir tai mane nuteikia pozityviai“, – sakė jis.

Šiame straipsnyje:
Antonio Costa
Gitanas Nausėda
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas

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Komentarai

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Komentarai

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Kokia diskrimin
Už nieko neveikimą, už oro pamalimą šitas Koška didelius pinigus gauna! Gal Sinkevičienė keliose pilyse tiek neuždirba, tiksliau, tiek negauna!
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Vogimo viršūnė
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 5 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
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