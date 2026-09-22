 Nausėda: į Lietuvą sugrįžtančią rotaciją sudarys tūkstantis JAV karių

Nausėda: į Lietuvą sugrįžtančią rotaciją sudarys tūkstantis JAV karių

2026-09-22 18:04
Dominykas Biržietis (BNS)

Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad į Lietuvą sugrįžtančią rotaciją veikiausiai sudarys apie tūkstantis karių.

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<span>Nausėda: į Lietuvą sugrįžtančią rotaciją sudarys tūkstantis JAV karių</span>
Nausėda: į Lietuvą sugrįžtančią rotaciją sudarys tūkstantis JAV karių / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

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„Manau, galime kalbėti apie tai“, – atsakydamas į LRT užduotus klausimus antradienį sakė šalies vadovas Prezidentūros perduotame vaizdo komentare.

„Aš manau, kad jis (karių skaičius – BNS) bus panašus, veikiausiai jis nebus mažesnis. (...) Šimtas į vieną ar į kitą pusę turbūt neturi esminės reikšmės. Svarbiausia, kad tai yra nepaprastai svarbus atgrasymo faktorius šitame geopolitiniame kontekste“, – pažymėjo G. Nausėda.

Taip jis kalbėjo po to, kai anksčiau tą pačią dieną pranešė, kad nauja JAV karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą.

Šiame straipsnyje:
JAV kariai
rotacija
Lietuva
atgrasymas

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