Nausėda: į Lietuvą sugrįžtančią rotaciją sudarys tūkstantis JAV karių

„Manau, galime kalbėti apie tai“, – atsakydamas į LRT užduotus klausimus antradienį sakė šalies vadovas Prezidentūros perduotame vaizdo komentare.
„Aš manau, kad jis (karių skaičius – BNS) bus panašus, veikiausiai jis nebus mažesnis. (...) Šimtas į vieną ar į kitą pusę turbūt neturi esminės reikšmės. Svarbiausia, kad tai yra nepaprastai svarbus atgrasymo faktorius šitame geopolitiniame kontekste“, – pažymėjo G. Nausėda.
Taip jis kalbėjo po to, kai anksčiau tą pačią dieną pranešė, kad nauja JAV karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą.
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