Motuzas: jei čia veiktų nuolatinė bazė, grėsmės atveju JAV kariai veiktų iš karto

„Jei čia būtų nuolatinė JAV karinė bazė, tai tą pačią minutę, kai įvyktų pavojus Lietuvoje ar regione, Jungtinių Amerikos Valstijų kariai be jokių papildomų sprendimų ar leidimų pradeda veikti. Tai, manau, yra labai didelis privalumas, esant dabartinei geopolitinei situacijai“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė R. Motuzas.
Anot jo, esant dabartinėms sąlygoms svarstoma, iš kur realios grėsmės atveju į Lietuvą turėtų būti perkelti kariai, be to, esama situacija numato, jog turėtų vykti konsultacijos su NATO, sprendimus priimti turėtų Valstybės gynimo taryba (VGT), tuo metu šalyje veikiant JAV bazei būtų galima iš karto imtis veiksmų.
Be to, R. Motuzo teigimu, svarstant nuolatinės JAV karių bazės įkūrimą Lenkijoje, Lietuva tokį sprendimą vertintų teigiamai, tai didintų šalies saugumą.
ELTA primena, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, jog Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę JAV karinę bazę.
Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius sakė Krašto apsaugos ministerijai (KAM) pavedęs surinkti informaciją apie sąlygas, kurias Lietuva galėtų suteikti JAV kariams.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog Lietuva yra pasirengusi padengti visas susijusias išlaidas.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad galimybė įsteigti nuolatinę JAV karių bazę Lietuvoje yra. Vis tik, pasak jo, šiuo klausimu vyksta diskusijos, tačiau joks konkretus sprendimas kol kas nėra priimtas.
Apie norą, kad JAV kariai Lietuvoje būtų dislokuoti nuolat, M. Sinkevičius kalbėjo ir su JAV specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai Johnu Coale'u.
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