Ministerijoje bus pristatomi ilgalaikės priežiūros paslaugų pokyčiai

„Bus pristatoma, kaip planuojama integruoti socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas, kad žmogui reikalinga pagalba būtų lengviau prieinama ir labiau atitiktų jo individualius poreikius“, – teigiama SADM pranešime.
Kaip Eltai nurodė socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas, rengiamu įstatymo projektu siekiama diegti „vieno langelio“ principą socialines ir sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.
„Visuomenei senstant daugėja žmonių, kuriems kasdien reikia socialinės ir sveikatos priežiūros pagalbos, tačiau šiandien žmogui ją gauti dažnai reiškia vaikščioti po kelias skirtingas institucijas. Rengiamu Ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektu siekiame šią sistemą iš esmės pakeisti – socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas integruoti ir teikti „vieno langelio“ principu“, – teigė I. Dobrovolskas.
„Tikslas labai paprastas – mažiau biurokratijos žmogui, daugiau susikalbėjimo tarp institucijų ir pagalba, organizuojama ne pagal institucijų ribas, o pagal konkretaus žmogaus poreikius“, – priduriama atsakyme.
ELTA primena, kad rugpjūtį opoziciniai konservatoriai pristatė savąjį priemonių planą, kuriuo siūloma pertvarkyti ilgalaikės slaugos ir priežiūros sistemą Lietuvoje.
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