Ministerija negavo daugiau informacijos apie Nepale per potvynius dingusią lietuvę

Nuo rugpjūčio ji laikoma dingusia be žinios.
Ministerija BNS šią savaitę nurodė, kad Lietuvos ambasada Indijoje šiuo klausimu palaiko nuolatinį kontaktą su Nepalo institucijomis.
Nepalo vyriausybė pirmadienį oficialiai paskelbė, kad nutraukia aktyvias dingusiųjų paieškas, tačiau toliau rūpinasi rastų palaikų identifikavimu.
Mirtini rugpjūčio 26-osios potvyniai Nepalo ir Tibeto pasienyje, kuriuos sukėlė kalnų ledyno griūtis, pareikalavo daugiau nei 1,4 tūkst. gyvybių, dar per 6 tūkst. žmonių laikomi dingusiais.
Tarp dingusiųjų yra keli šimtai užsieniečių, įskaitant turistus ir maldininkus.
Anksčiau skelbta, kad Lietuvos pilietė su piligrimų grupe buvo pastate, esančiame migracijos pasienio punkte, kurį užklupo potvynio banga.
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