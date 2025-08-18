Mindaugas Sinkevičius: prezidentas čia šone visiškai nelieka

„Nėra taip, kad jis pakviestas į derybinę grupę ir dalyvauja prie stalo, kažką sako ar kažką siūlo. Bet prezidentas natūraliai seka politinius įvykius, stebi juos, analizuoja. Matyt, kad girdi ir klausosi, ką sako politiniai lyderiai, ir, matyt, turi pozicijų, kaip čia vertinti. Jeigu prezidentas išsako kažkokią poziciją dėl kandidatų partiškumo arba išsako poziciją dėl dar kažkokių dalykų jau pačiai premjerei, tai manau, kad yra savotiškas dalyvavimas. Bet tas dalyvavimas, kaip sakyti, Konstitucijos rėmuose“, – pirmadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
„Mes, kaip partijos, laimėjusios rinkėjų palaikymą, turime savo atsakomybę ir tai labiau mūsų atsakomybė susitart. (...) Prezidentas čia šone visiškai nelieka, jis yra procesų dalyvis“, – pridūrė jis.
Taip jis teigė paklaustas apie Seimo pirmininko, į koaliciją nepakviestų Demokratų „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio pareiškimus. Portalui lrt.lt demokratas sakė, kad Prezidentūra dalyvauja koalicijos formavime.
Iš Prezidentūros pasiūlymų dėl koalicinės sudėties nesulaukė
Klausiamas, ar sulaukė iš Prezidentūros siūlymų dėl galimos koalicinės sudėties, M. Sinkevičius tikino tokių pozicijų negirdėjęs.
„Ne, aš asmeniškai jokių pasiūlymų negirdėjau“, – tvirtino politikas.
Tiesa, pernai lapkritį LSDP sprendimą pakviesti Remigijaus Žemaitaičio vedamą „Nemuno aušrą“ į koaliciją G. Nausėda buvo pavadinęs klaida.
M. Sinkevičius šių prezidento pasisakymų nesiėmė vertinti – tik pridūrė, kad šalies vadovas, jeigu norės, galės įvertinti koaliciją, atsižvelgdamas į šiandieninį politinį kontekstą.
„Aš gal nekomentuosiu prezidento pasakymų, nebūsiu spaudos atstovas. Prezidentas galės, matyt, norėdamas per savo atstovus, ar pats tiesiogiai pasakyti, kaip jis tą situaciją mato šiandienos kontekste, šiai dienai“, – dėstė LSDP lyderis.
Paaiškino dėl savo pasikeitusios pozicijos: aš esu tas pats partijos narys
Vis tik, M. Sinkevičius ir pats yra teigęs, jog, būdamas pernai koaliciją formavusio premjero Gintauto Palucko vietoje, jis nebūtų ėjęs į koaliciją su „Nemuno aušra“.
Klausiamas apie šią poziciją, socdemams vadovaujantis Jonavos meras atkreipė dėmesį, jog jo asmeninė nuomonė nėra visos partijos nuomonė.
„Sinkevičius yra vienas iš 15 tūkst. (partijos – ELTA) narių. (...) Aš esu tas pats partijos narys ir galbūt kai kurie sprendimai, kurie man neimponuoja ir man yra galbūt nepriimtini, bet kartais gyvenimas toks yra, kad veikiant organizacijoje, demokratiniu būdu priėmus sprendimą, net jeigu tu nesi jo didelis šalininkas ar fanas, tu esi įpareigotas jo paisyti ir laikytis“, – sakė jis, neatsakydamas, ar remia LSDP sprendimą kviesti į koaliciją „aušriečius“ ir „valstiečius“.
„Aš esu fanas to, kad valstybė turėtų valdžią, kad nepanirtume į politinę krizę ir vienoks ar kitoks sprendimas buvo būtinas. Tie sprendimai – nei vienas nebuvo, kaip sakyti, teptas medumi. Turėjome pasirinkti ir pasirinkome – ir pasirinko ne Sinkevičius, o visa mūsų politinė bendruomenė“, – apibendrino politikas.
ELTA primena, kad socialdemokratams teko ieškoti naujo Ministrų kabineto vadovo po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino į skandalus dėl verslo ir praeities istorijų įsivėlęs Gintautas Paluckas.
Šiam pasitraukus iš Vyriausybės ir socialdemokratų partijos vadovo postų, pernai Seimo rinkimus laimėjusi partija pradėjo diskusijas ir dėl galimų pokyčių valdančiojoje koalicijoje.
Sekmadienį posėdžiavusi LSDP taryba nutarė į naują valdančiąją daugumą kviesti Remigijaus Žemaitaičio „Nemuno aušrą“ ir Aurelijaus Verygos „valstiečius“ – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio Demokratai „Vardan Lietuvos“ kvietimo nesulaukė.
