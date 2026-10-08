Mindaugas Sinkevičius: nuotaikos koalicijoje įvairios, svarbu – pozityvus darbinis nusiteikimas

„Nežinau, ar nuotaika pagerėjo po šios dienos koalicijos posėdžio, ar pablogėjo. Sunku vertinti atskirų koalicijos narių nuotaikas, tada reiktų vertinti turbūt 73 nuotaikas“, – žurnalistams sakė premjeras.
„Nuotaikos įvairios, svarbu, kad be nuotaikų būtų pozityvus darbinis nusiteikimas, o aš manau, kad jis egzistuoja“, – pridūrė jis.
Taip jis kalbėjo po valdančiųjų koalicijos tarybos, kurioje dauguma tarėsi dėl principinių sprendimų, kaip mažinti degalų kainą, svarstė kitų metų biudžeto projektą.
M. Sinkevičius reagavo į demokratų parlamentarės Agnės Širinskienės interviu „Lrytui“, kuriame ji teigė nemaniusi, kad „bus taip blogai“ dirbti su socialdemokratais.
Tuo metu Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius, paklaustas, ar turi kritikos finansų ministrui ir pasigenda iš jo iniciatyvos, ragino viską vertinti po biudžeto priėmimo.
„Finansų ministras atlieka savo darbą, šiandien jis pristatė, kaip atrodė, ir mes jam esame dėkingi už pirminį pristatymą, bet ar tai buvo pakankamai išsamus pristatymas, kur neliktų klausimų – ne, toks jis nebuvo“, – kalbėjo politikas.
Savo ruožtu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga, paklaustas apie koalicijos nusiteikimą, tvirtino, jog „mes čia nesame susirinkę į kažkokį šeimos pasibuvimą, kad turėtų visi su gera nuotaika ir dainomis visą laiką būti“.
„Mūsų tikslas, kaip politinių jėgų, kurios dalyvauja koalicijoje, yra matyti savo siūlymus atneštus ir jų įgyvendinimą, ir jeigu mes to nematome, aišku, mūsų nuotaika genda. Jeigu pasigendame įsipreigojimų vykdymo, pavyzdžiui, susitarimo ar aptarimo prieš kažką kažkur išnešant ir pasakant, tai atvirai ir komunikuojame“, – kalbėjo A. Veryga.
„Tikiuosi, kad į mūsų pastabas bus atsižvelgta, o tai, kad jau dabar reguliariai planuojami tokie susitikimai, (…) tikiuosi, iš dalies padės nesutarimus išspręsti“, – pažymėjo jis.
V. Sinkevičius taip pat pažymėjo, kad Vyriausybė turi ankstesnio konservatorių kabineto „permestų“ įsipareigojimų, kuriuos reikia gerbti.
„Praėjusi Vyriausybė pasirašė daug sektorinių susitarimų, buvo labai geri, bet vykdyti tuos sektorinius susitarimus reikia dabartinei Vyriausybei. Bet mes negalime jų negerbti, ar tai būtų kultūros darbuotojų atlyginimai, ar mokytojų susitarimas ir atlyginimai, ar kai kalbame apie slaugos darbuotojų atlyginimus, kurie ilgą laiką nekilę“, – sakė V. Sinkevičius.
„Finansavimas sveikatos apsaugai, tie 172 mln. (eurų – BNS), yra kritiškai svarbu, bet yra taip pat svarbu, kad įstaigos iš tiesų tai nukreiptų į slaugos darbuotojų atlyginimus. (...) Galų gale, didesnis pensijų indeksavimas, ką mes kaip koalicijos partneriai, aišku, kad palaikome“, – sakė demokratų lyderis.
BNS rašė, kad liepą naujasis Ministrų kabinetas suformuotas socialdemokratams nutraukus koaliciją su „aušriečiais“.
Pasikeitus valdančiajai koalicijai, iš premjerės pareigų pasitraukė I. Ruginienė, o XXI Vyriausybei sutiko vadovauti iki tol Jonavos rajono meru dirbęs ir Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) vadovavęs M. Sinkevičius.
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