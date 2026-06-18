Mindaugas Sinkevičius: koalicija dėl žmogaus teisių klausimų oro nevirpins

„Čia reikėtų paklausti Seimo kolegų, ar planuoja judinti (žmogaus teisių klausimus – BNS), bet, aišku, ir klausimai bus persidengiantys. Aš esu tokio žanro politikas, kad stengiuosi nevirpinti oro be reikalo vien tam, kad virpinčiau. Nes būna toks, žinote, žanras, kada daug oro virpinimo, daug imitacijos, daug diskusijų ir nulis rezultato. Jeigu sutarimas arba palaikymas tiems sprendimams būtų parlamente, net jeigu vieni iš koalicijos partnerių to nepalaikytų, bet palaikytų, tarkime, opozicija, tai turbūt tada svarstyti galima“, – po koalicinės sutarties pasirašymo ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius.
„Bet jeigu, kaip sakyti, išbėgti į aikštelę ir bandyti kažkokią distanciją įveikti basomis kojomis ir per dilgėles, tai manau, kad mes tokiu žanru neužsiiminėsime. Jeigu ryšimės politiniams veiksmams, tai su labai aiškiu žinojimu, kad tas procesas bus pabaigtas ir pabaigtas sėkmingai“, – pridūrė jis.
Bet jeigu, kaip sakyti, išbėgti į aikštelę ir bandyti kažkokią distanciją įveikti basomis kojomis ir per dilgėles, tai manau, kad mes tokiu žanru neužsiiminėsime.
M. Sinkevičiaus teigimu, kad tokie žmogaus teisių klausimai kaip partnerystės įteisinimas ar reprodukcinės sveikatos klausimai būtų įgyvendinti, neužtenka valdančiųjų, reikia ir prezidento Gitano Nausėdos palaiminimo.
„Prezidento sprendimas čia turbūt finiše šitą lemia. Tai kol kas tas klausimas tikrai nėra atsakytas ir mes dar turbūt prie šių klausimų, nes jų yra ne vienas, grįšime“, – teigė socdemų lyderis.
Kaip šią savaitę BNS sakė M. Sinkevičius, lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas nėra jo darbų sąrašo viršuje.
Naujosios koalicijos sutartyje, kaip ir prieš tai pasirašytoje su „aušriečiais“, išlieka priedas, kad „valstiečiai“ pasilieka teisę nepalaikyti partnerystės ir vienos lyties asmenų santuokos įteisinimo, Reprodukcinės sveikatos įstatymo.
Praėjusių metų balandį Konstitucinis Teismas paskelbė, jog Seimas pažeidė Konstituciją 24 metus nevykdydamas Civiliniame kodekse įrašyto įsipareigojimo patvirtinti atskirą įstatymą su detalesniu partnerystės reguliavimu, kad įsigaliotų kodekso normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos. Be to, konstatuota, kad partnerystė turi apimti ne tik skirtingų, bet ir tos pačios lyties asmenis.
Po šio nutarimo teisingumo ministrei Ritai Tamašunienei pareiškus, kad nerengs partnerystę reguliuojančio įstatymo projekto, grupė Seimo socialdemokratų, liberalų ir konservatorių pernai rudenį registravo lyčiai neutralios partnerystės įteisinimą per Civilinį kodeksą.
Tačiau šis projektas vis neįrašomas į parlamento plenarinių posėdžių darbotvarkę.
Lyčiai neutralią partnerystę parlamente mėginta įteisinti ne kartą, bet nesėkmingai.
Praėjusią kadenciją Seime pradėti svarstyti du įstatymų projektai, susiję su skirtingų ir vienos lyties porų santykių reguliavimu – Civilinės sąjungos įstatymas ir Civilinio kodekso pataisos, įvedančios „artimojo ryšio“ sąvoką, tačiau pakeitimai nebuvo priimti.
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