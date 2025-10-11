 LSDP taryba nusprendė perimti Kultūros ministeriją, išlaikyti koaliciją su „Nemuno aušra“

LSDP taryba nusprendė perimti Kultūros ministeriją, išlaikyti koaliciją su „Nemuno aušra“

2025-10-11 13:33
Karolina Ambrazaitytė (BNS)
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba šeštadienį nusprendė išlaikyti koaliciją su „Nemuno aušra“, tačiau perimti iš jos Kultūros ministeriją.

Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis
Mindaugas Sinkevičius

„Šiandien taryboje priimtas sprendimas, kad mes pasiimame Kultūros ministeriją“, – žurnalistams šeštadienį sakė Alytaus meras Nerijus Cesiulis.

Tai buvo vienas iš partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus siūlomų variantų partijos tarybai. Kitas variantas – mažumos Vyriausybė. Savo kalboje M. Sinkevičius teigė, kad šiam scenarijui socialdemokratai yra paruošę planą.

Premjerė Inga Ruginienė teigė, kad kitą savaitę pradės konsultacijas dėl kultūros ministro, tačiau geriausia kandidate įvardijo Vaidą Aleknavičienę, kuri jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau atšaukta po įvykusių ministerijų mainų su „aušriečiais“.

Šiame straipsnyje:
socialdemokratai
Nemuno aušra
koalicija
Kultūros ministerija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų