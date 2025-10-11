LSDP taryba nusprendė perimti Kultūros ministeriją, išlaikyti koaliciją su „Nemuno aušra“

„Šiandien taryboje priimtas sprendimas, kad mes pasiimame Kultūros ministeriją“, – žurnalistams šeštadienį sakė Alytaus meras Nerijus Cesiulis.
Tai buvo vienas iš partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus siūlomų variantų partijos tarybai. Kitas variantas – mažumos Vyriausybė. Savo kalboje M. Sinkevičius teigė, kad šiam scenarijui socialdemokratai yra paruošę planą.
Premjerė Inga Ruginienė teigė, kad kitą savaitę pradės konsultacijas dėl kultūros ministro, tačiau geriausia kandidate įvardijo Vaidą Aleknavičienę, kuri jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau atšaukta po įvykusių ministerijų mainų su „aušriečiais“.
