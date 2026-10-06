Lietuvos regionų partija patvirtino pirmuosius kandidatus į merus

Kaip pranešė partija, į Vilniaus miesto merus keliama Violeta Fominienė-Salemonė, Jonavos rajono – Mindaugas Stanišauskas, Panevėžio rajono – Rimantas Misevičius, Visagine – Ilona Nekrošienė, Pasvalio rajono – Aušvyda Ulkė, Kauno rajono – Vitas Farinas, Kaišiadorių rajono – Giedrė Pavasarytė.
Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
ELTA primena, kad Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) praėjusią savaitę pripažino Lietuvos regionų partiją šiurkščiai pažeidus įstatymą po to, kai ši ne pagal paskirtį naudojo valstybės biudžeto asignavimus automobilio nuomai bei nepateikė šias išlaidas pagrindžiančių dokumentų.
Šis sprendimas bendru sutarimu priimtas ketvirtadienį vykusio VRK posėdžio metu.
Komisija konstatavo, kad Lietuvos regionų partija pažeidė Finansinės apskaitos įstatymą po to, kai 2021 m. liepą bei 2025–2026 m. iš valstybės biudžeto su automobilio nuoma susijusioms ūkinėms operacijoms panaudojo per 34 tūkst. eurų ir nepateikė šias išlaidas pagrindžiančių dokumentų.
Taip pat VRK pripažino, kad partija šiurkščiai pažeidė Politinių organizacijų įstatymą naudodama valstybės biudžeto lėšas ne pagal paskirtį.
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