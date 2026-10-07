Lietuvoje prasidėjo savivaldos rinkimų politinė kampanija

Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus registruotis savarankiškais politinės kampanijos dalyviais.
Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos. Tą dieną jau prasidės pareiškinių dokumentų teikimas.
Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais – nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys – negalės dalyvauti rinkimuose.
Be to, tik įregistruoti politinės kampanijos dalyviai gali priimti aukas ir įgyti turtinių prievolių dėl politinės kampanijos išlaidų.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Bus renkama 60 merų ir 1494 tarybos nariai.
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