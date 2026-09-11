Lietuvai – bauginantis grasinimas iš Kremliaus

Kremliaus spaudos atstovas pakomentavo Lietuvos Seimo planus žiemą priimti Konstitucijos pataisą, iš jos išbraukiant nuostatą, draudžiančią šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus.
D. Peskovas pareiškė, kad toks sprendimas taptų „labai rimtu žingsniu eskalacijos link“.
„Jei [Lietuvos] teritorijoje bus į mus nutaikytų branduolinių ginklų, tai, atitinkamai, ir šios šalies teritorija atsidurs mūsų branduolinių ginklų taikiklyje“, – sakė jis.
ELTA primena, kad Lietuvos Seimas rudens sesijoje ketina apsispręsti dėl siūlymo išbraukti 137-ąjį Konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą.
137-asis Konstitucijos straipsnis numato, kad šalies teritorijoje negali būti tiek masinio naikinimo ginklų, tiek užsienio valstybių karinių bazių – tai reiškia absoliutų draudimą, ši nuostata taikoma nepriklausomai nuo NATO kolektyvinės gynybos poreikių ar Rusijos agresijos grėsmės.
Tai taip pat reiškia, jog Lietuvoje dabar branduoliniai ginklai negali būti dislokuoti net ir tuo atveju, jei tai būtų vertinama kaip būtina NATO atgrasymo sistemos dalis arba jeigu to reikėtų Lietuvos bei sąjungininkų gynybai.
Taigi siūlomu pakeitimu būtų pašalintas iš anksto nustatytas konstitucinis apribojimas Lietuvai, kilus agresijos grėsmei ar agresijos atveju, pasinaudoti visu NATO atgrasymo potencialu, įskaitant ir branduolinį ginklą.
Lietuvoje diskusijos šia tema prasidėjo Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV) pranešus apie svarstymus dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO rytinio sparno Europos valstybėse.
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