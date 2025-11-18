Lietuva žada per trejus metus išvystyti integruotą oro gynybos sistemą

„Mes turime turėti integruotą oro erdvės gynybos sistemą, kurioje dalyvauja trys institucija – Lietuvos kariuomenė, Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Viešojo saugumo tarnyba“, – žurnalistams sakė šalies vadovo Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais.
„Įsigijimai turi būti padaryti per trejus metus“, – pridūrė jis.
Anot D. Matulionio, reikalingos priemonės sistemai išvystyti kainuos kelis šimtus milijonų eurų, jos bus perkamos iš krašto apsaugai numatytų asignavimų, jų papildomai nedidinant.
