Lietuva įteikė protesto notą Baltarusijai dėl oro erdvės pažeidimo

„Ministerija pabrėžė, kad šio incidento metu buvo sukelta tiesioginė grėsmė civilinės aviacijos saugumui. Teko taikyti laikinus oro erdvės naudojimo ribojimus, kurie paveikė civilinius skrydžius ir sutrikdė keleivių kelionių planus. Lietuva šį ir kitus pastaraisiais mėnesiais fiksuotus analogiškus atvejus vertina kaip sistemingus hibridinio pobūdžio veiksmus, keliančius grėsmę nacionaliniam saugumui“, – teigiama URM pranešime spaudai.
Lietuva pareikalavo, kad Baltarusija nedelsdama imtųsi visų būtinų priemonių tokiems pažeidimams sustabdyti, užtikrintų veiksmingą valstybės sienos ir oro erdvės kontrolę bei imtųsi ryžtingų veiksmų kovojant su organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su kontrabandos gabenimu. Taip pat pabrėžta, kad pasikartojus tokiems incidentams Lietuva pasilieka teisę imtis papildomų priemonių valstybės sienos, oro erdvės ir civilinės aviacijos saugumui užtikrinti.
Pirmadienio naktį radarai fiksavo kontrabandiniams balionams būdingas atžymas.
Fiksavus atžymas, kiek ilgiau nei 3 valandoms buvo laikinai apribota oro erdvė virš Vilniaus oro uosto. Naujausias incidentas paveikė 17 skrydžių ir per 3,1 tūkst. keleivių.
ELTA primena, kad dėl meteorologinių balionų krizės Vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla.
Lietuva dėl pasikartojančių meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdžių kreipėsi į Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją.
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