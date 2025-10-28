Lietuva ir Airija pasirašys antrąjį susitarimą dėl papildomų 2 mln. eurų Ukrainos atstatymui

Pagal naująjį susitarimą, viena Airijos paramos dalis bus skirta „Ukrainos ateities mokyklos“ iniciatyvai – modernios daugiafunkcinės mokyklos statybos pradžiai Žytomyro mieste.
Įgyvendinamu projektu bus siekiama atkurti švietimo infrastruktūrą ir suteikti saugią, įtraukią mokymosi aplinką karo paveiktiems vaikams.
Kita įnašo dalis bus teikiama Lietuvos įgyvendinamos ES programos „Ukraine2EU“ kofinansavimui, skirtam Ukrainos pasirengimui narystei ES.
Daugiausia dėmesio bus skiriama stojimo procesui, už šį įgyvendinimą atsakingų valstybės institucijų stiprinimui.
Pasak URM, memorandumo pratęsimas sustiprins Lietuvos ir Airijos bendradarbiavimą, išryškins bendrą šalių strateginę viziją – atkurti Ukrainos švietimo sistemą, stiprinti institucijas ir remti stojimo į ES procesą.
Memorandumo pasirašymas vyks metinės vystomojo bendradarbiavimo konferencijos „RE:VIVE 2025“ metu, ją atidarys užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
2024 metų rugsėjį Airijos vyriausybė skyrė 3 mln. eurų Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondui, skirtam Ukrainos infrastruktūrai atstatyti.
Fondas 2022–2024 metais padėjo atstatyti bei įrengti mokyklas, vaikų darželius Borodiankoje, Irpinėje ir Snihurivkoje. Irpinės vaikų darželyje taip pat įrengta antiradiacinė slėptuvė, Snihurivkos profesinis licėjus aprūpintas įranga profesiniams įgūdžiams ugdyti.