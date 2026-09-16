Lietuva dėl įskridusio drono Baltarusijai įteikė protesto notą

Kaip pranešė URM, Lietuva tai laiko šiurkščiu tarptautinės teisės pažeidimu bei griežtai reikalauja Minsko išsamiai paaiškinti incidento priežastis ir užkirsti kelią panašiems atvejams ateityje.
Lietuva taip pat reikalauja Baltarusijos užtikrinti „veiksmingą savo teritorijos ir oro erdvės kontrolę“, kuri leistų išvengti galimos grėsmės kaimyninių valstybių saugumui.
„Lietuva pasilieka teisę kartu su sąjungininkais imtis visų būtinų priemonių nacionaliniam saugumui, teritoriniam vientisumui ir gyventojų saugumui užtikrinti“, – pabrėžė ministerija.
BNS rašė, kad antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
Bepiločiui skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys anksčiau trečiadienį teigė, kad pasibaigus šio incidento tyrimui bei nustačius tikslią drono kilmę, bus imtasi kitų veiksmų.
Jo teigimu, apie incidentą Lietuva informavo sąjungininkus, nori su jais konsultuotis ir diskutuoti apie saugumo situaciją.
Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.
Pastarąjį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai įvyko radarams fiksavus paukščių būrį.
Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį galbūt patekusį objektą, galimai atskridusį iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu.
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