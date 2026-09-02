 Lenkija vėl pratęsė laikiną kontrolę pasienyje su Lietuva ir Vokietija

Lenkija vėl pratęsė laikiną kontrolę pasienyje su Lietuva ir Vokietija

2026-09-02 22:25
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Lenkija dar kartą pratęsė laikiną sienų su Vokietija ir Lietuva kontrolę. Varšuva informavo Europos Komisiją, kad iki spalio 2 d. planuotos patikros išliks iki kitų metų kovo 30 d., Briuselyje sakė Komisijos atstovas.

Donaldas Tuskas
Donaldas Tuskas / EPA-ELTOS nuotr.

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Vidaus reikalų ministerija Varšuvoje jau antradienį tinkle „X“ pranešė, kad planuoja pratęsti šią priemonę. Argumentuota, kad migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos valstybes tebėra aktyviai naudojamas.

„Lenkija neatmeta galimybės anksčiau laiko panaikinti patikras, jei padėtis prie sienos pagerės“, – teigiama pranešime.

Lenkija ir ES kaltina Baltarusijos diktatorių Aliaksandrą Lukašenką organizuotai gabenant migrantus iš krizės regionų prie ES išorės sienos, taip siekiant daryti spaudimą Vakarams. Daugelis šių migrantų nori iš Lenkijos keliauti toliau į Vokietiją.

Vyriausybė Varšuvoje įvedė sienų kontrolę 2025 m. liepą, reaguodama į Vokietijos vykdomas kontroles. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas galimą priemonės atšaukimą siejo su Vokietijos vyriausybės sprendimais.

Vokietija jau nuo 2023 m. spalio mėnesio vykdo atsitiktinius patikrinimus pasienyje su Lenkija, siekdama pažaboti neteisėtą migraciją. Vokietijos vidaus reikalų ministras Alexanderas Dobrindtas įsakė suintensyvinti sienų kontrolę, kai gegužę naujoji federalinė vyriausybė pradėjo eiti pareigas. Kartu jis nurodė, kad ateityje prie sienos galės būti apgręžti ir  prieglobsčio prašytojai.

 
Šiame straipsnyje:
Lenkija
pasienis su Lietuva
Vokietija
laikina kontrolė
Donaldas Tuskas

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