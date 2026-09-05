 Kubilius pasigenda valdančiųjų idėjų: vis dar nežinau apie ką yra socialdemokratų Vyriausybė

Kubilius pasigenda valdančiųjų idėjų: vis dar nežinau apie ką yra socialdemokratų Vyriausybė

2026-09-05 12:30
Liudmila Petrakova (ELTA)

Viena svarbiausių Lietuvos politinio gyvenimo problemų – didelių idėjų ir darbų trūkumas, sako ilgametis konservatorius, už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. Anot jo, iki šiol nėra aišku, kokie yra valdančiųjų prioritetai valstybei. 

<span>Kubilius pasigenda valdančiųjų idėjų: vis dar nežinau apie ką yra socialdemokratų Vyriausybė</span>
Kubilius pasigenda valdančiųjų idėjų: vis dar nežinau apie ką yra socialdemokratų Vyriausybė / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

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„Tiesą sakant, dabar dar vis nežinau apie ką yra šiandieninė socialdemokratų Vyriausybė, kokie dideli darbai ir kokios didelės idėjos yra jų svarbiausi prioritetai. Netgi nežinau, kokie yra Lietuvos savi prioritetai ateinančiam pirmininkavimui“, – kreipdamasis į partijos narius konservatorių suvažiavime šeštadienį kalbėjo buvęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos lyderis.

„Žinau, kokie bus Briuselio pageidavimai ir prioritetai Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiui, bet apie Lietuvos savus prioritetus beveik nieko nežinau“, – tęsė jis.

Eurokomisaras sveikintinu vadina sprendimą gynybai skirti daugiau kaip 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), tačiau pabrėžia – vien tik skaičių neužtenka.

Taip pat politikas ragina karinį šalies pasirengimą tikrinti „Ukrainos testu“.

„Kam ir kaip tokius pinigus Lietuva išleis yra pačios Lietuvos ir NATO gynybos planų reikalas, bet aš raginčiau Lietuvą savo karinį pasirengimą gynybai reguliariai tikrinti paprastu „Ukrainos testu“: kviestis į savo nacionalines  karines pratybas Ukrainos Dronų Armijos karius ir išbandyti, ar galime atlaikyti jų realizuojamas atakas“, – teigė jis.

„Žinome, kad kitose NATO šalyse po tokių testų paaiškėdavo, kad ukrainiečiai yra žymiai stipresni. (…) Taigi, jeigu nesugebėtume išlaikyti „Ukrainos testo“, tai reikštų tik vieną, kad nesugebėtume apsiginti ir nuo Rusijos dronų“, – akcentavo A. Kubilius.

ELTA primena, kad 2026 metų krašto apsaugos finansavimas siekia 4,79 mlrd. eurų, arba 5,38 proc. BVP. 

Šiame straipsnyje:
Andrius Kubilius
socialdemokratų Vyriausybė
kritika valdantiesiems

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