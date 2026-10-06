 Kritiniais atvejais Seimas posėdžiautų kitaip

Kritiniais atvejais Seimas posėdžiautų kitaip

2026-10-06 13:50
Jadvyga Bieliavska (ELTA)

Seimas linkęs pritarti parlamento pirmininko Juozo Oleko inicijuotoms Statuto pataisoms, kurios leistų kritiniais atvejais – mobilizacijos ar karo padėties metu – supaprastinti parlamento sesijų bei posėdžių organizavimą.

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<span>Kritiniais atvejais Seimas posėdžiautų kitaip</span>
Kritiniais atvejais Seimas posėdžiautų kitaip / P. Peleckio / BNS nuotr.

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Pasiūlytą reguliavimą, kuris užtikrintų operatyvų ir nepertraukiamą Seimo darbą tokiais atvejais, antradienį po svarstymo parlamentarai palaikė bendru sutarimu.

Galutinis balsavimas dėl šios iniciatyvos numatomas spalio viduryje.

Jei Seimas pritartų, sesijos metu paskelbus mobilizaciją ar įvedus karo padėtį, parlamento posėdžiai būtų rengiami tik Seimo valdybos sprendimu.

Paskelbus mobilizaciją parlamentarai rinktųsi ne rečiau kaip kartą per savaitę, o įvedus karo padėtį –ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Numatyta, kad sesijos posėdžių grafikas karo padėties metu nesudaromas ir netvirtinamas. Mobilizacijos metu dėl Seimo posėdžių grafiko sudarymo ir tvirtinimo spręstų Seimo valdyba.

Seimo statuto pakeitimu J. Olekas siekia užtikrinti lankstesnį posėdžių organizavimą ir sumažinti galimas saugumo grėsmes, kylančias dėl dažno Seimo narių rinkimosi į posėdžius ekstremaliomis sąlygomis.

Galiojantis Statutas numato, kad Seimo sesijos metu paskelbus mobilizaciją ar įvedus karo padėtį, posėdžiai rengiami tik parlamento valdybos sprendimu, tačiau ne rečiau kaip kartą per savaitę.

Seimo sesijos posėdžių grafikas mobilizacijos ar karo padėties metu nesudaromas ir netvirtinamas.

Šiame straipsnyje:
Seimas
kritiniai atvejai
Seimo posėdžiai

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