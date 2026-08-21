Konservatorių lyderis: tikrai pritarčiau pedofilų registro įteisinimui

„Aš tikrai pritarčiau pedofilų registro įteisinimui“, – „Žinių radijui“ penktadienį sakė parlamentaras.
„Atsiras daug teisinių niuansų, yra europiniai reguliavimai, yra duomenų apsaugos ir visa kita, (...) bet aš manau, kad tikrai mes turime šiuo atveju apsispręsti rimtai ir jeigu jau pasakome, kad tokio viešinimo reikia, tai imti ir padaryti“, – tikino jis.
Anot Seimo nario, tai atlieptų visuomenės teisę žinoti apie tokio pobūdžio nusikaltėlius bei galimai veiktų kaip prevencinė priemonė.
„Viena vertus, yra ir visuomenės teisė žinoti – tai vienas dalykas dėl viešinimo. Kitas dalykas, galbūt tai gali suveikti kaip preventyvus atgrasymas potencialiam nusikaltėliui, kuris žinos, kad jeigu jis padarys nusikaltimą prieš vaikus, tai tokiu atveju jis bus įtrauktas į registrą ir bus viešinamas“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
Konservatorių lyderis teigė šios iniciatyvos neaptaręs su frakcija, tačiau tikintis, kad didelė dalis tam pritartų.
Šiuo metu pagal nuo 2024-ųjų lapkričio galiojančią tvarką, su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Šie duomenys paimami iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, kuris nėra viešas.
Diskusijos dėl seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registro atsinaujino po to, kai prokurorai teismams perdavė dviejų kunigų bylas, kuriose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus.
Kaip rašė BNS, vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai – nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį iki jų seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai daryti 23 metus – nuo 2002 metų iki 2025 metų. Ši byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, šioje byloje nukentėjusiųjų nėra.
(be temos)