Konservatorių lyderis: finansų ministras – ginčų katalizatorius

„Finansų ministras dėl savo silpnos komunikacijos su partijomis, su visuomene, su žiniasklaida yra tas katalizatorius tų ginčų tarp socdemų ir demokratų. Tas tikrai tęsis, aš tuo tikrai neabejoju ir, matyt, turėsim tokią nuolatinę situaciją, kai jau dabar virs valdančioje koalicijoje tokia politinių muštynių arena“, – ketvirtadienį Seime kalbėjo konservatorius.
Jo teigimu, dideliu išbandymu T. Valiui taps būsimo valstybės biudžeto pristatymas ir gebėjimas jį argumentuotai apginti.
„3,8 proc. biudžeto deficito irgi yra dalykas, kurį jis turės įrodyti. Čia planuojamas. Tai dar, be to, ne galutiniai skaičiai“, – sakė politikas.
L. Kasčiūnas taip pat kritikavo ministro pasisakymą dėl valstybės skolos ir perspėjo, kad didėjant skolai vis daugiau lėšų tektų jos aptarnavimui, o tai ribotų galimybes ateityje finansuoti kitus valstybės įsipareigojimus.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė penktadienį planuoja svarstyti 2027-ųjų valstybės ir „Sodros“ biudžetų projektus, taip pat vadinamojo šeimos paketo priemones, valstybės tarnautojų ir pedagogų atlyginimų dydžius kitiems metams.
Jiems pritarus, biudžeto projektas bus teikiamas Seimui – tai turi būti padaryta iki spalio 17 dienos.
Preliminarios kitų metų biudžeto pajamos su ES parama turėtų siekti 22,04 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,85 mlrd. eurų.
Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks apie 3,8 proc. BVP.
Savo ruožtu T. Valys yra sulaukęs viešos kritikos iš opozicinių partijų dėl ministro nesirodymo jų frakcijose.
Nepasitenkinimą reiškė ir koalicijos partneriai demokratai, kurių pirmininkas Virginijus Sinkevičius po koalicijos tarybos posėdžio praėjusią savaitę aiškino iš T. Valio pasigedęs išsamesnio kitų metų valstybės biudžeto projekto pristatymo.
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