Kęstutis Budrys: tai nėra nesunešiojamos kurpaitės

„Čia nėra nesunešiojamos kurpaitės. Aš į tai žiūriu kaip į darbą – eini ir padarai. Visų susitikimų metu apie tai kalbu. Ir artimiausio vizito Jungtinėse Valstijose metu, žinoma, kad apie tai kalbėsiu“, – žurnalistams penktadienį sakė užsienio reikalų ministras.
Taip jis kalbėjo po to, kai M. Sinkevičius šią savaitę pareiškė besitikintis, kad netrukus JAV viešėsiantis K. Budrys iš Vašingtono „parveš gerų žinių“ dėl JAV karių dislokavimo Lietuvoje.
„Žinome, kad mūsų uždavinys yra užsitikrinti kuo ilgesnį JAV karių buvimą, kuo tolimesnes rotacijas, kad mes jas žinotume, kad Lietuva būtų ryškiai pažymėta Jungtinių Valstijų būsimoje pajėgų dislokacijoje, kur tos pajėgos bus“, – nurodė K. Budrys.
Jo teigimu, tai yra tiek visos Vyriausybės, tiek individualiai diplomatijos vadovo, krašto apsaugos ministro darbas.
„Kai jis (vizitas – BNS) jau artės, tada mes galėsime detalizuoti susitikimus. (...) Ne paslaptis, tiesiog vyksta derinimas, čia darbinė eiga“, – pažymėjo K. Budrys.
BNS rašė, kad šiuo metu JAV peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotaciją baigė daugiau nei tūkstantis amerikiečių karių, dalis jų liko šalyje.
Anksčiau rugpjūtį JAV išsiuntė klausimyną, kuriame Europos šalių prašo parodyti pažangą prisiimant pagrindinį vaidmenį dėl žemyno gynybos po to, kai buvo sutarta padidinti karinius biudžetus.
Amerikiečiai Lietuvoje karių batalionus reguliariai dislokuodavo nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.
Siūlymas pripažinti Rusijos žvalgybą teroristine organizacija – svarstytinas
K. Budrys sako, kad tiek Lietuva individualiai, tiek ES galėtų pripažinti Rusijos žvalgybą teroristine organizacija.
Jo teigimu, toks žingsnis atvertų kelią griežtesnėms finansinėms bei kitoms sankcijoms.
„Tą žingsnį gali padaryti ir ES, gali padaryti ir Lietuva individualiai. Lietuva individualiai pripažino Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpusą kaip teroristinę organizaciją. ES po to irgi tokį sprendimą priėmė, nes iš to plaukia tam tikros pasekmės“, – penktadienį žurnalistams sakė K. Budrys.
„Visiškai kitaip prieiname prie teroristinės organizacijos per finansų priežiūrą, kontrolę, sankcijas, kontaktų palaikymą. Tai ne tik politinė žinia, bet ir labai konkretūs teisiniai instrumentai, todėl ES lygmeniu apie tai reikia kalbėti“, – pabrėžė ministras.
Pastaruoju metu Europos žvalgybos vadovai baiminasi, kad Rusijos karas prieš Ukrainą vis labiau persikelia į Europą.
Antradienį Berlynas apkaltino Maskvą dėl incidento Leipcigo oro uoste, kurį ES pavadino turinčiu visus „valstybės remiamo terorizmo“ požymius. ES šalys išsikvietė Rusijos pasiuntinius ir svarsto galimybę įvesti naujas sankcijas.
„Organizacija, kuri yra įvardyta kaip atsakinga už tokio pobūdžio išpuolių organizavimą, taip pat ne pirmą kartą, su sprogmenimis civiliniame oro uoste, tai kas kitas tai yra, jeigu ne terorizmas, jeigu ne noras sukelti terorą ir įtampą visuomenėje“, – kalbėjo K. Budrys.
„Taigi viena iš atsakomųjų priemonių (paskelbimas teroristine organizacija – BNS) ji gali būti, ir ties tuo toliau dirbsime“, – tikino jis.
Danijos žvalgybos tarnyba ketvirtadienį įspėjo, kad Kremlius aktyviai rengia sabotažo operacijas prieš šalies gynybos pramonę.
Prancūzijos vidaus žvalgybos vadovė praėjusią savaitę verslo forumo metu pareiškė, kad rugpjūčio mėnesį Vokietijos oro uoste aptiktas dronas su sprogmenimis yra signalas, jog taikiniu gali tapti ir Prancūzijos įmonės.
Kaltinimai dėl su Rusija siejamų hibridinių atakų girdimi ir Lietuvoje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Maskva svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus.
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