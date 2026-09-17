Kęstutis Budrys sako, kad JAV apie karių rotaciją Lietuvoje gali pranešti artimiausiomis dienomis

„Gavome patikinimą, kad tas tarpas, kur turime sumažėjimą JAV karių, ilgai neužtruks. (...) Visi sprendimai vyksta derinantis su Karo departamentu, Pentagonu, bet tikimės, kad artimiausiu metu mes apie juos išgirsime“, – ministerijos perduotame komentare, kuriame K. Budrys atsako į LRT klausimus, kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.
„Kalbame turbūt apie dienas ir galbūt artimiausias savaites, nesiimsiu spekuliuoti, jie (JAV – BNS) praneš, bet darbai intensyviai vyksta“, – LRT laidoje „Dienos tema“ nurodė K. Budrys.
Taip jis šnekėjo po ketvirtadienio susitikimo su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubiju).
Užsienio reikalų ministras sakė, kad susitikime dominavo saugumo tema, tačiau kalbėta ne tik apie tai.
„Kalbėjomės apie situaciją regione, apie JAV pastangas pasiekti taiką kare prieš Ukrainą, kokie yra Rusijos ketinimai ir galimybės artimiausiu metu“, – sakė K. Budrys.
„Taip pat kalbėjome apie hibridines, kinetines atakas, incidentus regione, pristačiau, kokia yra situacija, ir kalbėjome apie JAV karius, sąlygas, sudarytas Lietuvoje, ir būsimus sprendimus“, – pažymėjo ministras.
BNS rašė, kad šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotaciją šią vasarą baigė daugiau nei tūkstantis amerikiečių karių. Nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo.
Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.
Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo tūkstantis ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkst. JAV karių.
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