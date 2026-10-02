Iš Kęstučio Budrio – žinia dėl prezidento posto

„Apie politines tam tikras perspektyvas kalbėjomės su premjeru, turbūt ir šitas (kandidatavimo – BNS) klausimas buvo. (...) Tą ir pasakiau, kad neketinu kandidatuoti“, – penktadienį paskelbtoje „15min“ laidoje „Apkalbėkime. Su Tadu Ignatavičiumi“ teigė K. Budrys.
Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, kiekvieną kartą, kai jo aiškiai paklausiama, jis atsako, kad neturi ketinimo kandidatuoti į prezidento postą.
Politikas teigia vasarą, kai buvo performuojamas Ministrų kabinetas, su tada dar paskirtuoju premjeru M. Sinkevičiumi kalbėjo apie užsienio politikos kryptis, kas turėtų nugulti naujosios Vyriausybės programoje. K. Budrio nuomone, tuomet sklidusios kalbos, kad jis gali negrįžti į ministro postą, buvo oponentų skleidžiamos tyčia, norint pašalinti jį iš vidaus politikos ir sumenkinti socdemų vyriausybių pasiekimus užsienio politikos lauke.
„Vasarą visi pasvarstymai, kurie buvo, tai buvo labiau apie mano asmenį ir vietą politinėje sistemoje, nei apie užsienio politiką“, – kalbėjo ministras.
„Aš esu įsitikinęs, kad dalis jų (pasvarstymų – BNS) buvo tyčia skleidžiama, nuvedant į kažkokias perspektyvas 2029 metais, neva su kandidatavimais į prezidentus susiję, nors buvo siekiama labai taktiškai konkrečioje vietoje, tiesiog dėl vidaus politinių sumetimų, išimti kaip asmenį iš vykdomosios valdžios“, – sakė jis.
Pasak K. Budrio, kalbos apie galimą jo kandidatavimą prezidento rinkimuose „apsunkina veikimą ir gyvenimą“.
„Aš atsimenu, kada ta tema atsirado ir kas ją pradėjo, kiek aš stebėjau visą lauką, apie tai tikslingai, sąmoningai šnekėti, badydamas pirštu į mano asmenį, pradėjo Saulius Skvernelis, tai 2025 metų ruduo, aš ir pats loštelėjau, ir kiti“, – pasakojo K. Budrys.
„Tai pakeitė bendrą foną ir bendrą vertinimą to, ką ir aš pats darau, ir kas vyksta užsienio politikoje, nes atsiranda dar vienas vertinimo filtras „pala pala, čia ne apie užsienio politiką, čia dėl vidaus politikos ir kandidatavimo“, – dėstė jis.
Prezidento rinkimai vyks 2029 metais.
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