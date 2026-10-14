Kazlų Rūdos meras Varaška apsisprendė dalyvauti kitų metų savivaldos rinkimuose

Apie tai jis antradienį pranešė savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
„Todėl taip, mero rinkimuose dalyvausiu dar vieną ir tikrai paskutinį kartą. Su komitetu turiu konkrečius bendro gerbūvio planus Kazlų Rūdos savivaldybės labui. Juos netrukus paviešinsiu“, – pranešė jis.
„Asmeniškai esu pasirengęs bet kokiai ateičiai. Jei žmonės pasitikės – dirbsiu toliau. Jei ne – pailsėsiu ir imsiuosi kitų gyvenimo planų. Jų turiu daug ir džiugių“, – teigė politikas.
Anot politiko, apsisprendimas, ar dalyvauti kitų metų rinkimuose kėlė įvairių dvejonių.
„Buvo daug klaustukų. Ar pavyks apskritai sukurti bendrą gerbūvį savivaldybės gyventojams iš naujų didelių poligoninių lėšų. Ar suvaldysime dar vieną biudžetą pačiai valstybei stokojant įplaukų. Ar išlaikysime švietimo, priežiūros įstaigų veiklumą. Ar išsaugosime tvarius ryšius su gyvenvietėmis, jų bendruomenėmis ir ne tik. Šie klausimai iki galo neatsakyti, bet kol kas atrodo teigiamai“, – akcentavo jis.
„Tarp klaustukų – ir mano paties veiklos vertinimas per jau beveik 8 metus. Ne viskas padaryta, kas žadėta. Yra vėluojančių ar visiškai nepavykusių dalykų“, – tvirtino M. Varaška.
Kazlų Rūdos mero pareigas M. Varaška eina nuo 2019 m.
Politikas pripažino, kad būdamas meru neišvengė klaidų, tačiau dirbo sąžiningai.
„Pripažįstu neišvengęs klaidų, perdėto pasitikėjimo, vienų ar kitų žmonių skaudinimo, priimant visuminius sprendimus, nors tokių pajautų nenorėjau. Tačiau mero pareigose išvengiau bet kokio neteisėto prasigyvenimo, praturtėjimo žmonių sąskaita. Kitaip nutikti negalėjo. Esu abejingas milijonams, prabangai, nes tai nelemia mano gyvenimo prasmės ir vertybių“, – rašė jis.
2023 m. vykusiuose savivaldos rinkimuose už M. Varašką pirmajame rinkimų ture balsavo beveik 72 proc. rinkėjų.
Tais pačiais metais politikas taip pat paskelbė, kad kandidatuos 2024 m. prezidento rinkimuose. Vis tik vėliau iš rinkimų kovos jis pasitraukė.
ELTA primena, kad artimiausi savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
Nuo 2023 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų ribojamas merų kadencijų skaičius – asmuo, tris kadencijas iš eilės ėjęs mero pareigas, nebegali būti renkamas į šias pareigas ketvirtai kadencijai iš eilės.
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