Kaunas pakomentavo CŽA direktoriaus vizitą Maskvoje

„Rusija šiai dienai dega, (...) todėl Rusijos galybės įsivaizdavimas yra pasikeitęs. Aš net neabejoju, kad mūsų sąjungininkai perdavė labai aiškias ir griežtas žinutes, tad dabar jau žiūrėsime, kaip Rusija į tai reaguos“, – LRT televizijai ketvirtadienį sakė ministras.
„Kiekviena šalis turi skirtingą svorį daryti įtaką mūsų priešininkams. Ir šiuo atveju Jungtinių Valstijų elgesys yra sveikintinas ir tai yra sąjungininko elgesys“, – pabrėžė jis.
R. Kaunas tikino, kad apie vizitą jis žino tiek pat, kiek ir šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Pastarasis trečiadienį teigė, jog Lietuva apie skrydį buvo informuota.
„Aš turiu naujausią informaciją, ji yra detaliai pristatyta, tiktai ne visa informacija yra viešam naudojimui“, – aiškino ministras.
Leidinys „The Wall Street Journal“ ir televizija „CBS News“ pranešė, kad CŽA direktorius Johnas Ratcliffe'as (Džonas Ratklifas) Kremliuje siekė atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO nares, JAV žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti Aljansą.
Anksčiau politikai ir žvalgybos yra nurodę, kad Rusija svarsto atakas prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą Aljanso Rytų flango valstybėse, panaudojant Ukrainos dronus.
Ministras tikino, jog kariuomenė yra parengusi „įvairių galimų scenarijų planą“, o per paskutinius du–tris mėnesius grėsmės lygis Lietuvoje nėra pablogėjęs.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sakė, kad antradienį įvykęs J. Ratcliffe'o vizitas į Maskvą buvo „pusiau eilinis“, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas į Rusijos sostinę atvyko aptarti karo Ukrainoje.
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