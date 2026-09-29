 Kaunas atsiprašė dėl beveik 48 tūkst. eurų kainavusio vakarėlio

Kaunas atsiprašė dėl beveik 48 tūkst. eurų kainavusio vakarėlio

2026-09-29 16:26
BNS inf.

Kilus diskusijoms dėl beveik 48 tūkst. eurų kainavusio vakarėlio Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbuotojams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl kilusios situacijos ir pažadėjo, kad bus sukurta nauja darbuotojų motyvavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Robertas Kaunas
Robertas Kaunas / R. Riabovo/ BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Ar pasirinkta renginio forma, laikas ir išlaidų dydis buvo tinkami dabartinėje geopolitinėje situacijoje? Manau, kad ne. Todėl nuoširdžiai atsiprašau žmonių, kuriems ši situacija sukėlė pyktį, nusivylimą, nerimą ar abejonę. Šią reakciją girdžiu ir suprantu“, – antradienį feisbuke rašė ministras.

„Už ministerijos veiklą, nepaisant to, kiek ir kokiuose procesuose ar sprendimuose ministras dalyvauja, atsakomybė tenka ministrui, todėl jokių kaltųjų paieškų nebus“, – teigė politikas.

Pasak R. Kauno, jis su KAM profesinės sąjungos pirmininke sutarė parengti aiškią, skaidrią ir visiems suprantamą darbuotojų motyvavimo bei bendruomenės stiprinimo sistemą.

„Ji turi atitikti šiandienos realybę, racionalaus lėšų naudojimo principus ir nekelti visuomenei pagrįstų abejonių“, – rašė ministras.

R. Kaunas taip pat pažymėjo, kad mato, jog KAM kanceliarijos ir administravimo srityje „yra problemų, kurioms reikia ne pavienių pataisymų, o sisteminės peržiūros“.

„Tam skirsiu savo asmeninį dėmesį ir laiką“, – teigė jis.

Šiame straipsnyje:
Robertas Kaunas
KAM
vakarėlis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų