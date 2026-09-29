Kaunas atsiprašė dėl beveik 48 tūkst. eurų kainavusio vakarėlio

„Ar pasirinkta renginio forma, laikas ir išlaidų dydis buvo tinkami dabartinėje geopolitinėje situacijoje? Manau, kad ne. Todėl nuoširdžiai atsiprašau žmonių, kuriems ši situacija sukėlė pyktį, nusivylimą, nerimą ar abejonę. Šią reakciją girdžiu ir suprantu“, – antradienį feisbuke rašė ministras.
„Už ministerijos veiklą, nepaisant to, kiek ir kokiuose procesuose ar sprendimuose ministras dalyvauja, atsakomybė tenka ministrui, todėl jokių kaltųjų paieškų nebus“, – teigė politikas.
Pasak R. Kauno, jis su KAM profesinės sąjungos pirmininke sutarė parengti aiškią, skaidrią ir visiems suprantamą darbuotojų motyvavimo bei bendruomenės stiprinimo sistemą.
„Ji turi atitikti šiandienos realybę, racionalaus lėšų naudojimo principus ir nekelti visuomenei pagrįstų abejonių“, – rašė ministras.
R. Kaunas taip pat pažymėjo, kad mato, jog KAM kanceliarijos ir administravimo srityje „yra problemų, kurioms reikia ne pavienių pataisymų, o sisteminės peržiūros“.
„Tam skirsiu savo asmeninį dėmesį ir laiką“, – teigė jis.
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