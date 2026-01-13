 Kaunas apie dalyvavimą LSDP pirmininko rinkimuose: jei toks pasiūlymas bus, svarstysiu

Kaunas apie dalyvavimą LSDP pirmininko rinkimuose: jei toks pasiūlymas bus, svarstysiu

2026-01-13 23:42
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jei Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) skyriai iškeltų jo kandidatūrą, jis apsvarstytų galimybę dalyvauti partijos pirmininko rinkimuose.

Robertas Kaunas
Robertas Kaunas / J. Kalinsko/ELTOS nuotr.

„Kandidatūrą kelia ne asmeniškai asmuo. Kandidatūrą kelia skyriai“, – antradienį LRT televizijai sakė ministras.

„Jeigu toks pasiūlymas bus, aš jį svarstysiu“, – akcentavo jis.

LSDP lyderio rinkimai vyks šių metų gegužę. Kandidatus į pirmininkus turės iškelti partijos skyriai. Vėliau iškeltieji turės paskelbti, ar varžysis dėl LSDP lyderio posto.

Socialdemokratų pirmininkas visuotiniuose rinkimuose renkamas dvejų metų kadencijai.

ELTA primena, kad šių metų liepą iš LSDP pirmininko pareigų pasitraukus Gintautui Paluckui, šias pareigas laikinai perėmė Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius.

 

 

Šiame straipsnyje:
Mindaugas Sinkevičius
Robertas Kaunas
LSDP pirmininko rinkimai

