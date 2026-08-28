Katelynas Vokietijoje ragino stiprinti bendrą ES atsaką į hibridines grėsmes

„Kaimyninės nedraugiškos šalys nuolat tikrina mūsų valstybių atsparumą ir ieško pažeidžiamų vietų. Didžiausia klaida būtų kiekvieną incidentą vertinti atskirai. Tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip pavienis incidentas, gali būti koordinuotos hibridinės kampanijos dalis. Todėl atsakas turi būti kompleksinis ir koordinuotas“, – sakė ministras.
Susitikime, kuriame dalyvavo Airijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Norvegijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos ministrai, jis pabrėžė, kad ES būtina stiprinti bendrą hibridinių grėsmių vertinimą, į jį įtraukiant valstybių narių kriminalinės žvalgybos bei teisėsaugos informaciją.
Taip pat siūloma stiprinti realaus laiko duomenų mainus apie žemutinę oro erdvę ir incidentus, susijusius su kritine jūrine infrastruktūra, be to, geriau susieti informacijos mainus tarp Bendrijos institucijų, valstybių narių teisėsaugos, žvalgybos bei sienos apsaugos institucijų.
Be kita ko, ES mastu, pasak ministro, reikalingos papildomos priemonės, leidžiančios kuo anksčiau nustatyti koordinuotas dezinformacijos kampanijas, įskaitant dirbtinio intelekto generuojamus botus, koordinuotas paskyras ir sintetinės vaizdakaitos (angl. deepfake) tinklus.
„Kuo stipresnis mūsų bendradarbiavimas prieš krizę, tuo stipresnis bus mūsų atsakas krizės metu. Turime užtikrinti, kad priešininkas negalėtų pasinaudoti mūsų sienomis, institucijų kompetencijų skirtumais ar informacijos trūkumu“, – teigė M. Katelynas.
Pokalbyje apie Rusijos vykdomas hibridines atakas, bepiločių orlaivių keliamą pavojų, dezinformaciją, kritinės infrastruktūros apsaugą, ministras atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje susiduriama su įvairiomis grėsmėmis.
Anot jo, neteisėtos migracijos instrumentalizavimas, GPS trikdžiai, melagingi pranešimai apie sprogmenis, informacinės atakos, pakartotiniai oro erdvės pažeidimai gali būti tarpusavyje susiję ir sudaryti platesnių hibridinių kampanijų dalį.
Susitikimas vyko Europoje dažnėjant incidentams dėl to, ką Vakarų vyriausybės vadina hibridiniu karu.
Šį mėnesį Leipcigo oro uoste, kuris yra pagrindinis Ukrainai siunčiamų ginklų logistikos mazgas, buvo rastas dronas su sprogmenimis, o policija detonatoriui pašalinti pasitelkė išminavimo robotą.
Dar praėjusią savaitę Rumunijos naikintuvui sunaikinus jūrinį droną per incidentą, dėl kurio Bukareštas apkaltino Rusiją, EK pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) pasmerkė prieš ES nukreiptą „hibridinio karo“ kampaniją.
Dronų įskridimai fiksuoti ir Baltijos šalyse. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus.
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