Katelynas: parenkant migracijos protestų vietas galima įžvelgti siekį kurti provokacijas

„Čia vos ne galima įžvelgti piktybiškumą, kuomet siekiama suburti dvi priešiškas grupes, kurios galbūt nori išreikšti savo nuomonę, protestuoti, į ką visi turime teisę. Aišku, tai turime daryti taikiai, bet tai bandoma paversti kaip galima kažkokia provokacijų vieta“, – žurnalistams penktadienį Prezidentūroje sakė ministras.
Vilniuje spalio 3 dieną numatomi trys protestai, susiję su migracijos tema.
Lukiškių aikštėje numatyta „Sienos gupės“ akcija „Atsibusk nuo neapykantos“, tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje planuojamas mitingas prieš masinę imigraciją, kurį organizuoja Nacionalinis susivienijimas, o kitoje gatvės pusėje – jam oponuojantis kontrprotestas.
Pats M. Katelynas neketina dalyvauti nė viename iš protestų.
„Viliuosi, kad organizatoriai (...) pasirūpins, kad nekiltų provokacijų. Kas liečia Vidaus reikalų ministerijos vaidmenį, tikrai ėmėmės papildomų priemonių, sustiprinome apsaugą. Mūsų pareigūnų yra tiek, kiek yra, tikiuosi, kad neprireiks visų spec. priemonių, bet esame pasiruošę visiems galimiems scenarijams“, – kalbėjo jis.
BNS rašė, kad su migracija susijusių protestų vietose šeštadienį dirbs daugiau nei 200 policijos ir Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnų.
Pasak Vidaus reikalų ministerijos (VRM), renginių metu pareigūnai užtikrins, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją ir imsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti, taip pat nedelsdami reaguos į galimus smurto atvejus ir viešosios tvarkos pažeidimus.
Pavedimą Policijos departamentui ir VST sostinėje sustiprinti pajėgas ir pasirengti galimiems incidentams per migracijos protestus davė ministras M. Katelynas.
Anot jo, tokių veiksmų reikėjo imtis, nes Vilniaus savivaldybė vieną migraciją palaikantį protestą perkėlė prie Vinco Kudirkos aikštės – kitoje gatvės pusėje nuo vietos, kurioje vyks Nacionalinio susivienijimo protestas.
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