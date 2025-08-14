Ką pasirinks socialdemokratai: Skvernelio likimas – migloje?

Tikina, kad svarbiausia – moralė
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas europarlamentaras Aurelijus Veryga po susitikimo su LSDP nusiteikęs optimistiškai. Jis sako neatmetantis galimybės dirbti valdančiojoje koalicijoje, tačiau dabar reikia apsitarti partijos viduje.
Jis teigė nekėlęs jokių reikalavimų dėl kitų koalicijos partnerių, bet pabrėžė: „Mums svarbu realizuoti savo pažadus rinkėjams, bet ne bet kokia kaina, ne bet kokiomis sąlygomis. Sutiktume tapti partneriais, jei į Vyriausybės programą būtų įtraukti mums svarbūs klausimai.“
Klausiamas, ar „valstiečiams“ būtų priimtina dirbti su „aušriečiais“ arba Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, europarlamentaras aiškaus atsakymo nepateikė. Jo teigimu, sudarant koaliciją visi svertai – LSDP rankose.
„Apie ministrus irgi nekalbėjome. Tačiau kiekvienai pozicijai turėtume pasiūlymų, turime vertų ir patyrusių žmonių. Matydami savo partijos dydį, negalime galvoti apie pagrindines pozicijas, į kurias paprastai taikosi partijų pirmininkai, taigi mano grįžimas į Lietuvą kol kas nėra svarstomas. Šiandien tariamės tik dėl vertybinių nuostatų“, – konkrečių atsakymų vengė „valstiečių“ lyderis.
Nenorėtų dirbti su „aušriečiais“
Europos Parlamento narys, demokratas Virginijus Sinkevičius sako, kad kol kas sunku pasakyti, ar naujoje valdančiojoje koalicijoje „valstiečiai“ galėtų pakeisi demokratus.
„Socialdemokratai turi visus svertus, jie turi sudėlioti koaliciją, kuri būtų veikianti. Jei matys, kad ji veikia be demokratų, mes tai priimsime. Galbūt jiems reikalingi partneriai, kurie būtų tik mygtukai Seimo salėje, balsuojantys už bet ką. Mes nesam bestuburė partnerė ir nebalsuosim už tai, kas mums nepriimtina. Jei LSDP nori partnerių, kurie prieš viską nulenktų galvą, tuomet demokratams geriau ir nebūti tokioje koalicijoje“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Tačiau jis sakė, kad įsivaizduotų darbą su „valstiečiais“. „Neturime nieko prieš A. Verygą, jis puikus kolega, trinties nėra. „Valstiečiai“ nesiekia kiršinti visuomenės ir neabejoja teisinės viršenybės principu“, – sakė demokratas.
Klausiamas, kokia koalicija demokratams būtų mielesnė – su „valstiečiais“ ar Remigijaus Žemaitaičio vedamais „aušriečiais“, M. Sinkevičius atsakė: „Faktas, kad institucijos netiria „valstiečių“ rinkiminės kampanijos finansavimo, o „Nemuno aušros“ atžvilgiu tyrimas pradėtas.
„Manau, kad S. Skvernelis yra labai stiprus Seimo pirmininkas“, – pridūrė jis.
Dėmesio centre – S. Skvernelis
Politologų manymu, realiausi kandidatai į valdančiosios koalicijos partnerius – demokratai „Vardan Lietuvos“. Visgi jie pabrėžia, kad partijos lyderio S. Skvernelio, dabar užimančio Seimo pirmininko postą, griežta retorika gali pakišti koją.
LSDP vicepirmininkas Robertas Kaunas kaltina S. Skvernelį, neva dėl jo ultimatumų koalicijos formavimas užtruko taip ilgai. „Man nepatinka, kad gaištame tiek laiko, kad tenka derėtis, peržiūrėti ir spręsti, kai jau pirmadienį buvo galima apšlifuoti tam tikrus klausimus ir šiandien turėti koalicinę sutartį“, – sakė jis.
Partijos vicepirmininko manymu, praktiškiausia būtų išsaugoti dabartinę koaliciją, galbūt pakeičiant kai kuriuos ministrus. „Aš asmeniškai matau koaliciją su demokratais. „Nemuno aušra“ irgi parodė, kad gali dirbti. Ne mūsų valia „Nemuno aušra“ atsirado koalicijoje, o dėl S. Skvernelio ultimatumo. Dabar girdim ultimatumą, kad „aušriečiai“ nebetinka, reikia „valstiečių“. Esu tikras, kad po kurio laiko S. Skverneliui nebetiks ir kai kurios „valstiečių“ pavardės. Mano nuomone, koalicijos partneriai neturėtų kalbėti ultimatumų kalba“, – kalbėjo R. Kaunas.
Paklaustas, ar įmanomas toks variantas, kad demokratai bus pakviesti į koaliciją, bet iš S. Skvernelio bus atimtas Seimo pirmininko postas, socialdemokratas atsakė: „S. Skvernelio likimas Seimo pirmininko pozicijoje yra derybų objektas, bet manau, kad yra geresnių kandidatų.“
Nori nubausti demokratus?
Socialdemokratams, jei nori, kad Vyriausybės programa būtų vykdoma sklandžiai, svarbu turėti kuo didesnę koaliciją, todėl manoma, kad į koaliciją jie greičiausiai kvies ne dvi, o tris partijas. Portalo „15min.“ vyriausiojo redaktoriaus Vaidoto Beniušio manymu, LSDP į derybas kviečia daug partijų dar ir todėl, kad pažabotų galimų partnerių apetitą. Kitaip tariant, tie, kurie nori į valdančiąją koaliciją, matys, kad yra didelė konkurencija, ir galbūt nuosaikiau kels reikalavimus.
V. Beniušio teigimu, sudaryti kuo didesnę koaliciją – ne vienintelis socialdemokratų siekis. „Panašu, kad daug socialdemokratų nori nubausti demokratus ir konkrečiai – S. Skvernelį. Jie mano, kad demokratų lyderio kenkiami reikalavimai kenkia jiems. Demokratus jie mato kaip partiją, su kuria reikia kovoti dėl elektorato. Tą patvirtina ir įvairios apklausos“, – svarsto „15min“ vyr. redaktorius.
Jo manymu, sunku nuspėti, kaip viskas baigsis, bet neabejotina, kad LSDB bandys „pastatyti S. Skvernelį į vietą“. Visgi, jo manymu, „Vardan Lietuvos“ lyderis šiuo atveju nebūtinai pralaimi – šios krizės metu jis ryškina savo poziciją.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
