Juozas Olekas: stebuklų nebus

„Žiūrėkit, mes nepadarysime čia kažkokio stebuklo, bet reikia ieškoti vieno, kito kelio, kokio nors kontakto. Mes negalime išsiskirti ir pasakyt, kad mes čia dabar kažką pakeisime ir viskas pagerės, bet mūsų tikslas – ieškoti galimybių, kad mes galėtume perduoti savo žinią“, – žurnalistams ketvirtadienį Seime sakė J. Olekas.
„Reikia nenusileisti, bet reikia ieškoti galimybės, kaip paveikti, kad režimo sprendimai pasikeistų“, – pridūrė jis.
Anot parlamento vadovo, tarnybos nuolat palaiko kontaktus su Minsko režimu techniniame bei tam tikrame ministerijų lygmenyje, juos periodiškai atnaujina.
Taip jis kalbėjo po susitikimo su Baltarusijos opozicijos lydere Sviatlana Cichanouskaja.
Seimo pirmininkas taip pat pabrėžė, kad sankcijos Minsko režimui turėtų būti ne švelninamos, o griežtinamos.
„Mes laikomės tos pozicijos, kad sankcijos turi būti stiprinamos, nes, kaip minėjo kolegė (S. Cichanouskaja – BNS), beveik 900 politinių kalinių yra įkalinti kalėjimuose, – kalbėjo J. Olekas. – Mes pasisakome, kad politiniai kaliniai būtų paleisti, bet pasikeitimų, kurie leistų mažinti sankcijas ir galvoti, kad tas sankcijų sumažinimas duos dar didesnį efektą demokratijai, nematome.“
(be temos)
(be temos)